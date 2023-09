Hollywoodzki aktor padł łupem łowców pedofilów. Grał u boku Vala Kilmera

53-letni Gabriel Jarret miał wysyłać wiadomości o charakterze jednoznacznie seksualnym do osoby, którą uważał za 13-letnią dziewczynkę. W rzeczywistości jednak było to konto-pułapka, założone przez Creep Catcher Unit - organizację próbującą demaskować pedofilów w internecie. Aktor został złapany w Santa Monica w 17 września, gdzie umówił się na spotkania z "13-latką". Czekającemu na niego zespołowi łowców powiedział, że według jego wiedzy dziewczyna ma 18 lat i przyszedł tylko po to, aby poprosić ją, by ta przestała się z nim kontaktować.

Hollywoodzki aktor padł łupem łowców pedofilów. Gabriel Jarret grał u boku Vala Kilmera

Jak dowiadujemy się z materiału Daily Mail, konwersacja między Jarretem a "13-latką" trwała od maja 2022 roku. Nagranie z konfrontacji i wszystkie zapisy rozmów już trafiły w ręce policji. Podczas zatrzymania mężczyzna twierdził, że to on został namówiony spotkanie. "Ta dziewczyna to ktoś, kto ciągle do mnie dzwonił i ciągle jej powtarzałem, że musi z tym skończyć. I zaczęła nalegać. Jestem tutaj, żeby jej powiedzieć, aby przestała. Powiedziała, że ma 18 lat" - twierdził Jarrett. Na opublikowanych przez Daily Mail zrzutach ekranu widzimy jednak wulgarne wiadomości aktora wysyłane do "trzynastolatki". Gabriel Jarret to amerykański aktor urodzony w 1970 roku. Grał m.in. w przebojowej komedii dla nastolatków "Prawdziwy geniusz" u boku Vala Kilmera. Pojawił się także w takich produkcjach jak "Apollo 13", "Frost/Nixon" czy "Z ust do ust".

Grupy łowców pedofilów istnieją również w Polsce. Ja czym polega ich działalność?

W Polsce funkcjonuje co najmniej kilka grup łowców pedofilów. W ich skład wchodzą osoby, które same tworzą ogłoszenia w internecie lub odpowiadają na ogłoszenia innych osób, dotyczące chęci spotkania, często (choć nie zawsze) o charakterze seksualnym. Wymiana korespondencji w założeniu ma doprowadzić do złożenia przez "pedofila" propozycji seksualnej "łowcy", który w błędnym przekonaniu składa ją osobie dorosłej, a nie - jak sądzi - małoletniemu poniżej 15. roku życia.