Influencerka zmarła po długiej walce z chorobą. Jej pożegnalny wpis rozdziera serce

Brytyjska influencerka dowiedziała się o diagnozie w wieku 30 lat, podczas badań przeprowadzonych po poronieniu. Od tej pory edukowała wszystkich Brytyjczyków na temat raka piersi. Jej wyjątkowa historia stała się inspiracją dla innych kobiet walczących z nowotworem. O śmierci Nicky poinformował jej mąż, który zamieścił w mediach społecznościowych pożegnalne oświadczenie napisane przez influencerkę. Jego treść chwyta za serce. Więcej zdjęć Nicky Newman znajdziesz w galerii na górze strony.

Mąż influencerki opublikował jej ostatnie pożegnanie

Nicky zdążyła napisać wiadomość, w której pożegnała się ze swoimi fanami i dała im cenne rady. "Rak w końcu przejął kontrolę i to jest w porządku, wszyscy wiedzieliśmy, że tak się stanie. Nie sądzę, abyśmy kiedykolwiek byli przygotowani na usłyszenie tych słów, myślimy, że jesteśmy niezniszczalni i pojawi się magiczne lekarstwo, ale prawda jest taka, że wszyscy żyjemy z dnia na dzień (po prostu wiedzieliśmy, że nasze dni są krótsze). Więc proszę, obiecaj mi, że będziesz pielęgnować bliskich wokół ciebie i dawać swoim przyjaciołom największe uściski! Chwytaj życie! Nigdy tak naprawdę nie wiesz, co czeka cię za rogiem - więc nie bierz niczego za pewnik" - napisała. Pod oświadczeniem pojawiły się poruszające komentarze od fanów. "Wspaniała kobieta, była dla mnie inspiracją podczas walki z chorobą", "Zastanawiam się, jak wiele żyć zdążyła ocalić" - pisali internauci.

Influencerka otwarcie mówiła o swojej chorobie. Pomogła wielu osobom

Nicky zauważyła na swojej piersi zmianę, której towarzyszył ból pleców. Dosyć szybko postawiono diagnozę - rak piersi. Później kobieta zmagała się z przerzutami na kości. Swoje zasięgi postanowiła wykorzystać do uświadamiania innych na temat choroby. Jej zabawne filmy i pokrzepiające zdjęcia dodawały siły wszystkim tym, którzy nie mogli poradzić sobie psychicznie i fizycznie z chorobą. Przeprowadziła wiele osób przez proces chemioterapii i zachęciła mnóstwo kobiet do kontrolnej wizyty u lekarza.