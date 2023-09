Magdalena Cielecka to jedna z najwybitniejszych polskich aktorek swojego pokolenia. Gwieździe jako jednej z nielicznych udało się zyskać rozpoznawalność u masowego odbiorcy, jak i uznanie krytyków teatralnych. Znamy ją z takich kinowych produkcji jak "Katyń" czy "Pitbull", serialów "Prawo Agaty" czy "Chyłka" oraz spektakli autorstwa m.in. Krzysztofa Warlikowskiego i Grzegorza Jerzyny. Jak Cielecka zmieniała się wizualnie na przestrzeni dwóch dekad kariery? Sprawdźcie sami.

Magdalena Cielecka tak się zmieniała przez dwie dekady

Magdalena Cielecka stawia dziś na proste formy, monochromatyczność oraz fryzury, które nie odwracają uwagi od jej urody. Na zdjęciach z przeszłości widzimy, że niegdyś wolała bardziej frywolny look. W 2006 roku pojawiła się na premierze filmu "Dublerzy". Miała wówczas długie, falowane blond włosy, zwiewną spódnicę oraz znikomy makijaż. Rok później - na gali Elle Style Awards - pojawiła się w nieco bardziej wieczorowym wydaniu i mocniejszej charakteryzacji, ale wciąż z nonszalanckimi kosmykami.

W 2011 roku pojawiła się na festiwalu filmowym w Gdyni, gdzie zachwyciła staranną stylizacją w stylu boho. Dwa lata później artystka postawiła zaszaleć z fryzurą i ściąć grzywkę. W takim wydaniu przyszła na warszawską premierę sztuki "Chopin musi umrzeć". Do ściętych na przodzie kosmyków wróciła w 2017 roku, kiedy w nieco rockowej - choć wciąż eleganckiej - stylizacji pojawiła się na gali "Twojego Stylu". Wejdźcie do galerii u góry strony, aby zobaczyć więcej zdjęć Cieleckiej na przestrzeni lat.

Magdalena Cielecka jako 15-latka. Rzadkie ujęcie z jej archiwum

A jak Cielecka wyglądała, zanim rozpoczęła karierę aktorską? Na jej Instagramie znajdziemy zdjęcie, na którym ma zaledwie 15 lat. W kadrze wykonanym pod koniec lat 80., na pierwszy rzut oka niełatwo da się ją rozpoznać. Po bliższym przyjrzeniu się jednak zauważamy magnetyczne spojrzenie, które doskonale znamy z dzisiejszych produkcji. "Tu, na tym zdjęciu ma 15 lat i takie samo zadziorne spojrzenie, jak dzisiaj. Często mówi się, szczególnie w przypadku aktorek i aktorów, że muszą mieć "to coś". Ta fotografia mogłaby z powodzeniem ilustrować to tajemnicze zagadnienie w słowniku. Magda, cieszymy się, że jesteś z nami i życzymy ci tego, co dobre i piękne" - napisali koledzy z Nowego Teatru w Warszawie.