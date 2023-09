Magdalena C. usłyszała zarzuty za reklamę wódki. To może jej za to grozić

Magdalena C. jakiś czas temu wzięła udział w reklamie alkoholu. To spotkało się z oburzeniem nie tylko jej fanów, ale i m.in. Jana Śpiewaka, który zwrócił uwagę na przeszłość aktorki i jej hipokryzję. Otwarcie potępił jej zachowanie. Magdalena C. nigdy bowiem nie ukrywała, że jest córką alkoholika. Nie przeszkadzało jej to jednak w promocji alkoholu za pieniądze, przy okazji łamiąc prawo. Teraz okazuje się, że może ją za to spotkać surowa kara.

Magdalena C. z zarzutami. Może jej grozić wysoka kara

Po tym, jak Magdalena C. wystąpiła w reklamie, Jan Śpiewak złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. Postępowanie przygotowawcze zostało już wszczęte, co potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna. "Przedmiotowe postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście. (...) Postępowanie przygotowawcze wszczęte zostało w wyniku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez Jana Śpiewaka" - poinformował rzecznik Polską Agencję Prasową.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 w Polsce obowiązuje całkowity zakaz reklamowania alkoholu z wyjątkiem piwa. To oznacza, że reklamy innych napojów alkoholowych, takich jak wódka, wino czy brandy, są niezgodne z prawem. Magdalena C. nic sobie jednak z tego nie zrobiła i z uśmiechem na ustach reklamowała wódkę. Za to może grozić jej kara grzywny w wysokości od 10 tysięcy złotych do nawet pół miliona złotych.

Jan Śpiewak ma nadzieję, że Magdalena C. nie uniknie odpowiedzialności. "Podda się karze i odda pieniądze, jakie zarobiła na kryminalnych reklamach na pomoc dzieciom alkoholików. Sama jest dzieckiem alkoholika, o czym wielokrotnie mówiła publicznie. Wie, ile alkohol zła zrobił jej i tysiącom innych ludzi w Polsce" – powiedział Jan Śpiewak, cytowany przez tvp.info. Jan Śpiewak nie ukrywa, że jest zadowolony z działania prokuratury, która nie zignorowała sprawy reklamy alkoholu. " Liczę na to, że będzie kolejny krok w walce z nielegalnymi reklamami alkoholu, które zalewają Polskę" - dodał.

Jan Śpiewak wytknął Magdalenie C. hipokryzję

Sprawa reklamy alkoholu trafiła do mediów w lipcu tego roku. Jan Śpiewak nie ukrywał, że jest oburzony zachowaniem aktorki nie tylko ze względu na to, że złamała prawo, ale też doskonale znając okrutne konsekwencje alkoholizmu, promowała wódkę. "Kilka lat temu (…) wyznała, że jest córką alkoholika, który zapił się na śmierć. Opowiedziała o swoim traumatycznym dzieciństwie i tym jak pijący ojciec zdemolował całe jej życie (...) Teraz widzę na fejsie reklamy wódki "rześkiej", w której (…) występuje. Myślę sobie o tym, w jak zwariowanych czasach żyjemy, w których córka alkoholika, występuje w reklamie wódki. Reklamie, która jest przestępstwem, która jest skierowana do kobiet i ma w nich budować przekonanie, że picie etanolu jest łatwe i przyjemne" - napisał wtedy na Instagramie