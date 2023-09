Pod koniec maja media obiegła informacja o tym, że spółki stojące za federacją freak-fightową High League zostały wpisane przez ministra spraw wewnętrznych na listę sankcyjną. Powód? Powiązania z Rosjanami będącymi w bliskich relacjach z Ramazanem Kadyrowem, przywódcą Czeczenii. Tym samym planowana na 17 czerwca gala nie mogła się odbyć. Na alternatywę nie trzeba było długo czekać. Na rynku od razu pojawiła się nowa federacja Clout MMA. Co ciekawe, jest z nią częściowo powiązany Sławomir Bielski, który był wspólnikiem w spółce High League. Jego partnerka, Julia Joanna Górska, ma 60 procent udziałów w Clout MMA. Pozostałe 40 należy do Lexy Chaplin, która jest jedną z najpopularniejszych youtuberek w kraju. Influencerka właśnie do federacji wkręciła swojego brata, który zawalczy na najbliższej gali. Ta odbędzie się 28 października w Orlen Arenie w Płocku. Wywołało to ogromne oburzenie wśród fanów, bo chłopak nie jest pełnoletni.

Lexy Chaplin wkręciła do Clout MMA niepełnoletniego brata. Fani mają z tym problem

Lexy Chaplin karierę w internecie zaczynała na YouTube. Wybiła się dzięki udziałowi w projekcie "Team X" Stuarta Burtona, znanego w sieci jako Stuu. Dziś jej konto w tym serwisie śledzi ponad milion subskrybentów. Sama kilkukrotnie walczyła na galach freak fightowych, więc jako influencerka z gigantycznymi zasięgami była idealnym materiałem na zostanie twarzą nowej federacji. Za nami już pierwsza gala Clout MMA i nie obyło się bez kontrowersji. Widzowie, którzy wykupili możliwość oglądania PPV, mieli problem z odtworzeniem materiału. Tym razem twórcy zapowiadają, że nie popełnią tych samych błędów. Jak będzie, zobaczymy. Tymczasem odsłanianie są kolejne walki. Lexy właśnie ogłosiła, że do federacji zaprosiła swojego młodszego brata, który zawalczy w oktagonie.

To ogłoszenie od razu oburzyło internautów. Jak wiadomo, gale typu freak-fight opierają się w głównej mierze na całej otoczce tworzonej wokół walk. Tzw. dymy, czyli publiczne kłótnie i obrzucanie się wulgaryzmami podczas konferencji organizowanych przed galą zwiększają tylko apetyt widzów na obejrzenie głównego starcia oponentów i są nieodłącznym elementem tego wzbudzającego kontrowersje tworu. Jak w tym środowisku odnajdzie się 17-latek? Jak widać, federacja traktuje udział w gali zawodników młodego pokolenia, jak świetną reklamę zapełnienia niszy na rynku.

Czas na walkę z udziałem zawodników młodego pokolenia! Przed wami najmłodsi zawodnicy w historii freak-fightów. Czy Toni Chaplin okaże się tak dobry jak starsza siostra? Lexy już zdradza mu sposoby na sukces!- czytamy w zapowiedzi walki na oficjalnym Instagramie Clout MMA.

Fani oburzeni udziałem nieletnich w Clout MMA. "Ile te dzieci mają lat?"

Na oficjalnym Instagramie Clout MMA pod ogłoszeniem wali brata Lexy Chaplin posypały się krytyczne komentarze. Internauci zwrócili przede wszystkim uwagę na wiek nowych zawodników. "Przecież oni wyglądają, jakby mieli po 13 lat", "Jak daleko to zaszło, ze niepełnoletni biorą udział w takich rzeczach. Bardzo złe to wygląda z waszej strony, łapiecie się już wszystkiego", "Ile te dzieci mają lat?", "Czy to legalne, żeby nieletni się bili?" - czytamy w komentarzach. A wy co o tym sądzicie?