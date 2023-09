Był największym "amantem PRL-u". Połomski miał wiele kobiet, ale nigdy się nie ustatkował

18 września Połomski skończyłby 90 lat. Piosenkarz odszedł 14 listopada 2022 roku. Jak poinformowała menadżerka wokalisty, przyczyną śmierci była infekcja, z którą nie poradził sobie organizm. Państwowy pogrzeb popularnego piosenkarza odbył się 23 listopada w Kościele Św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3. Połomski został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim. Artysta był znany nie tylko z takich hitów jak "Bo z dziewczynami" czy "Cała sala śpiewa z nami", ale słynął także z tego, że całe życie otaczał się pięknymi kobietami. Rodziny jednak nigdy nie założył, a wokół życia wokalisty zaczęły się pojawiać różne plotki. Jak się do nich odnosił? Więcej zdjęć Połomskiego znajdziesz w galerii na górze strony.

Związki Połomskiego były dla wszystkich fascynującą tajemnicą Z kim go łączono?

Z racji, że Połomski nigdy nie miał żony, to wszyscy zaczęli wyciągać swoje własne wnioski na temat życia prywatnego gwiazdora. Niektórzy twierdzili, że jest związany z "pogodynką" Edytą Wojtczak. "Edytka? Pieszczoch, przytulanka, wspaniała i cieplutka, śliczna jak z obrazka" - wypowiadał się o niej po latach. Część plotek wskazywała, że piosenkarz ożenił się z Amerykanką, która wyrzuciła go z domu i zostawiła bez grosza. Z kolei po śmierci Połomskiego, pisarz, Sławomir Koper zdradził, że piosenkarz prawdopodobnie był gejem. "Moja przyjaciółka zna osobiście jego partnera życiowego. Dodam, że ten człowiek wciąż żyje i jest aktorem. Nie chcę ujawniać jego nazwiska, bo być może sobie tego nie życzy" - wyznał w rozmowie z "Super Expressem". A jak swoją samotność komentował Połomski?

Tak Jerzy Połomski komentował swoje życie bez ślubu

Dopiero w wieku 80 lat gwiazdor postanowił zabrać głos w sprawie swojego prywatnego życia. "Jestem samotny żaglowiec, jak żagiel na wzburzonym morzu. Bardzo mi to odpowiada, daje mi swobodę. Ominęły mnie wichury namiętności i nieważne, co ludzie sobie myślą, o co mnie podejrzewają. Ja mam inną prawdę, ale w ogóle mnie to nie interesuje, co sobie kto o mnie myśli. To moje prywatne sprawy" - powiedział "Super Expressowi". "Czemu nie mam żony? No, nie trafiło się. A może przeżyłem jakiś wielki zawód? Różne rzeczy zdarzają się w życiu. Może jest mi dobrze tak, jak teraz jest? Bo jest to pełnia niezależności. Związek to uzależnienie, trzeba wszystko dzielić na pół. Może ja jestem niepołowiczny? Może to jest przyczyną. Jestem pozbawiony nerwowych stanów, może dlatego tak dobrze wyglądam. Żyję bez stresu, dlatego że nie jestem związany z kobietą" - dodał Połomski. ZOBACZ TEŻ: Różnica wieku nie była problemem. Ich wesele mogło się nie odbyć. "Były momenty, gdy zwątpiłam"

Jerzy Połomski Fot. Kapif