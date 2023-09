Zofia Zborowska bez wątpienia jest jedną z bardziej aktywnych na Instagramie gwiazd. Codziennie publikuje nagrania i filmy, chętnie też wdaje się w dyskusje ze swoimi fanami, czy umożliwia im zadawanie sobie pytań w popularnym Q&A. Tak było i tym razem, ale sprawa dotyczyła polityki. Zofia Zborowska wrzuciła fragment nagrania ze spotkania Fundacji Patriarchat, który już stał się viralem. Aktorce puściły nerwy i nie hamowała się w słowach. Przy okazji zaapelowała też do kobiet.

Zobacz wideo Zofia Zborowska i Andrzej Wrona walczą o życie ukochanego psa

Zofia Zborowska ostro o Konfederacji. Zwróciła się też do kobiet

Na udostępnionym przez Zofię Zborowską nagraniu można usłyszeć, jak jeden z uczestników mówi, że "traktowanie kobiet jako części dobytku jest zdrowym układem". Do tego wspomina, że kobiety powinny zostać usunięte z przestrzeni publicznej, nie powinny mieć prawa głosu. Na spotkaniu widać m.in. posła Konfederacji Janusza Korwin-Mikkego.

Zofia Zborowska nie wytrzymała. Na kolejnej relacji dodała słowa skierowane d o kobiet, które głosują na Konfederację. "I teraz wytłumaczcie mi dziewczyny. Co trzeba mieć w głowie, żeby głosować na Konfederację? Chcecie być częścią dobytku mężczyzny? K***a, błagam was, dziewczyny, błagam was" - napisała oburzona.

To nie wszystko. Zaapelowała też, by kobiety nie słuchały innych i poszły zagłosować na partię, która zadba o ich prawa. "Myślcie samodzielnie, myślcie samodzielnie i idźcie na wybory. Nie idąc na wybory, bo nie masz, na kogo głosować, bo p******ę politykę. (...) Godzisz się na to, żeby takie osły (...) doszły do jeszcze większej władzy, żeby zamknęli cię w kuchni, zrobili z ciebie maszynę do rodzenia dzieci i zabrali ci prawa wyborcze" - powiedziała aktorka.

Zofia Zborowska zadała też pytanie swoim fanom. "Jakim cudem kobieta może głosować na Konfederację". Z udostępnionych odpowiedzi wynika, że obserwatorzy głównie "odbijali pałeczkę" i odpowiadali pytaniem na pytanie: "A jakim cudem na Kolację Obywatelską?". Zofia Zborowska nie ukrywała irytacji, podkreślając, że to nie jest merytoryczna odpowiedź. Gdy kolejny raz padła taka odpowiedź, aktorka nie wytrzymała.

"Czy wy jesteście głuche i ślepe? Kolesie otwarcie mówią, że nie można traktować kobiety jak partnera, tylko część dobytku. Że jesteście czymś więcej niż zwierzęta. To jest dla was ok? Wasze przodkinie się k***a za was wstydzą! Walczyły o to, co wy chcecie przepierniczyć, bo tak wam facet mówi? Myślcie samodzielnie!" - napisała wściekła Zborowska.

Zofia Zborowska instagram.com/zofiazborowska