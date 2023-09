Tede jest jednym z najpopularniejszych raperów w Polsce, znanym z takich kawałków, jak "Drin za drinem" czy "Ostatnia noc". Znany jest także z działalności biznesowej. Od 2002 roku prowadzi wytwórnię Wielkie Joł, ma także własną markę odzieżową. Co więcej, mogliśmy go oglądać w epizodach filmowych oraz serialowych m.in. w "Niani" czy "Francuskim numerze". "We wtorek zapraszam ma Pierwszy Międzynarodowy Zlot Najmłodszych Chłopaków Weroniki Rosati" - tak zapowiedział nowych gości odcinka Wojewódzki na Instagramie, którymi są Tede oraz Eryk Kulm jr. Jeszcze kilkanaście lat temu raperowi nie przeszłoby przez myśl, aby zasiąść na kanapie Kuby Wojewódzkiego. Otrzymywał zaproszenie do programu wiele razy, co wybrzmiało w wywiadzie z 2006 roku. Spójrzcie, co wówczas oznajmił Tede. Wygląda na to, że zmienił zdanie.

Tede gościem Kuby Wojewódzkiego. Tak raper mówił o dziennikarzu lata temu

W dawnym wywiadzie z Tomaszem Pazdykiem dla magazynu "Cypersport" Tede dość stanowczo wyraził się na temat wzięcia udziału w znanym show. Dziennikarz zaznaczył, że raper wiele razy odrzucił zaproszenie od showmana stacji TVN. "Z tym człowiekiem to już osobna sprawa. Chociaż z raperem jest jak z politykiem: nigdy nie może mówić "nigdy". Ale obiecałem mamie i nie pojawię się u tego pana w programie, i tyle" - odparł wówczas Tede. Jak widać, pewne kwestie uległy zmianie. Jesteście ciekawi, jak w nowym odcinku show wypadł raper?

Fragment wywiadu z Tede screen 'Cybersport'

Tak widzowie reagują na ogłoszenie rapera w odcinku

Pojawienie się artysty u Wojewódzkiego wywołało szum w mediach. Jak na samą zapowiedź rapera zareagowali widzowie formatu? "Jak ja na to czekałem, Tede? Jacek może milczeć miesiącami, jego sława go wyprzedza, nikomu go przedstawiać nie trzeba", "Super, znowu 'Świat zwariował'", "Jeden z pierwszych Raperów Stołecznych, a zarazem ostatni u Kuby", "Muszę to zobaczyć" - czytamy na Instagramie dziennikarza. "Kuba, kiedyś obiecałeś Pei, że Tede nigdy nie będzie twoim gościem" - ktoś zauważył.