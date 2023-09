Anna Lewandowska nie wytrzymała. Chodzi o Roberta. "Jest mu ciężko"

Reprezentacja Polski z kapitanem Robertem Lewandowskim na czele znalazła się pod ostrzałem po ostatniej porażce z Albanią. Wszystko dlatego, że przegrana w tym meczu pokazała słabą dyspozycję drużyny do eliminacji Euro 2024. Sam Robert przechodził również niedawno gorszy okres, ponieważ nie zaczął nowego sezonu La Ligi od tak mocnych akcentów, jak w zeszłym roku. Ostatnio jednak przyczynił się do wygranej 5:0 w meczu FC Barcelona - Real Betis Balompié.

Robert Lewandowski bardzo przeżywa reprezentacyjne porażki. "Jest mu ciężko"

Xavi Hernandez, trener klubu, w którym gra Robert nie jest zaskoczony poprawą formy Lewego. By usprawnić proces, pozwolił napastnikowi nie opuszczać tak często swojej nominalnej pozycji. Jego zdaniem to sprawiło, że Polak "znów cieszy się grą". I osiąga sukcesy. Trochę inaczej sprawa maluje się jednak w polskiej reprezentacji. Po porażce z Albanią "Biało-Czerwoni" zajmują przedostatnie miejsce w grupie eliminacyjnej na Euro 2024 i coraz mniej kibiców wierzy w awans. Oczywiście najbardziej obrywa się za ro Lewandowskiemu, który nie tylko jest uważany za naszego najlepszego gracza, ale również jest kapitanem drużyny. Jak się jednak okazuje, to nie jest tak, że po Lewym krytyka spływa jak po kaczce, co udowodniła jego żona Anna w ostatnim wywiadzie telewizyjnym.

Przeżyliśmy wiele pięknych chwil z reprezentacją, jak i wiele przykrych momentów. Jedyne, co mogę powiedzieć, to Robert bardzo przeżywa te mecze i bardzo mu zależy. Wiem o tym, jak bardzo chce - wyjaśniła żona piłkarza w "Dzień dobry TVN".

Robert Lewandowski zrobił cieszynkę. Co to oznacza?

Anna Lewandowska została również zapytana o słynną cieszynkę, którą Robert Lewandowski zrobił w meczu z Wyspami Owczymi. Dla przypomnienia, wcześniej w taki sposób oznajmiał światu, że jego ukochana jest w ciąży. A jak było tym razem? Przy tym pytaniu "Lewa" nie była jednak tak wylewna i szybko ucięła temat.

Tego typu znaki to są nasze połączenia między nami, ale po prostu wiem, jak mu jest ciężko - oznajmiła.