Shannen Doherty zyskała sławę i rozpoznawalność dzięki udziałowi w kultowym serialu "Beverly Hills 90210". Aktorka wcielała się w postać Brendy. Niestety, w ostatnim czasie pisze się o niej głównie w kontekście choroby, z jaką się zmaga. Osiem lat temu Shannen Doherty dowiedziała się o tym, że ma raka piersi. Niedawno aktorka poinformowała, że ma przerzuty do mózgu. Silny nawrót nastąpił w 2020 roku. "Mam czwarte, ostatnie stadium nowotworu. Mój rak powrócił. Wciąż mamy wiele spraw do zrobienia. Cały czas walczę, żeby pozostać przy życiu. (...) Są dni, w których zastanawiam się: Dlaczego ja? Kiedy indziej myślę sobie: No cóż, dlaczego nie ja? Kto jeszcze? Kto jeszcze na to zasłużył? Nikt na to nie zasługuje" - pisała na Instagramie. Aktorka nie zamierza się poddawać. W sieci relacjonuje zmagania z nowotworem.

REKLAMA

Zobacz wideo Bruce Willis zaskoczony przez rodzinę! Aktor świętował 68. urodziny

Shannen Doherty wygłosiła wzruszające przemówienie. Nie kryła emocji

Mimo gorszego samopoczucia Shannen Doherty stara się nie rezygnować z życia publicznego i na tyle ile może i pozwala jej zdrowie udziela się w różnorodnych wydarzeniach. W niedzielę 17 września aktorka wystąpiła na panelu, gdzie zaproszono największe gwiazdy z serialu "Beverly Hills 90210". Pojawili się m.in. Tori Spelling, Jason Priestley czy Jennie Garth.

Jak donosi portal Page Six, gdy nadeszła pora na przemówienie Shannen Doherty, nie brakowało wzruszeń. Aktorka miała otrzymać owacje na stojąco. Po jej policzkach popłynęło nawet kilka łez. "Wiecie, jak bardzo kocham ciągle płakać. I chyba faktycznie tak jest. Więc dziękuję" - zaczęła. Po czym dodała: "Toczę walkę o życie. Muszę się z tym zmagać każdego dnia. Oprócz tego mam się dobrze. Moim drugim zajęciem są zaręczyny, śluby i rozwody, co również idzie mi świetnie" - powiedziała.

Shannen Doherty po 11 latach rozwodzi się z mężem

W kwietniu media obiegła informacja o rozwodzie Shannen Doherty z mężem Kurtem Iswarienko. Małżeństwo było ze sobą przez 11 lat. W tym czasie uchodzili za zgraną parę, a przynajmniej tak byli odbierani. Aktorka przekazała, że powodem rozstania była inna kobieta. "Rozwód jest ostatnią rzeczą, jakiej Shannen chciała. Niestety, czuła, że nie ma innego wyjścia" - poinformowała media rzeczniczka aktorki. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.