Doda to wymagająca gwiazda, czego dowiadujemy się nie tylko z jej mediów społecznościowych, ale i z polsatowskiego show. Na początku trzeciego odcinka programu byliśmy świadkami tego, jak dużym problemem przy organizowaniu koncertu marzeń są pieniądze, a dokładniej - cena biletu.

Afera biletowa w "Doda. Dream Show". "200 zł to jest bardzo dużo"

"Za trzy dni startujemy ze sprzedażą biletów. Najważniejsze jest zaakceptowanie i uruchomienie sprzedaży" - dowiadujemy się na początku odcinka. Producent koncertu marzeń zaproponował cenę wynoszącą 100 zł, a nawet 89 zł za bilet. Gwiazda miała inne zdanie na ten temat. "Co to jest, paczka dla powodzian?" - zagrzmiała. Członek teamu Dody zasugerował, że po przerwie w koncertowaniu należy zachęcić fanów, np. dobrą ceną biletu. Wokalistka zareagowała następująco: "Nie ma takiej opcji, ja nie potrzebuję zachęcać ludzi". Zasugerowała cenę wynoszącą 200 zł. Producent przyznał, że to dość duża kwota. Bał się, że bilety się nie sprzedadzą. Doskonale wie o tym, że potrzeby artystki są wysokie, a koncert "nie może być wtopą finansową". Cenę 200 zł za bilet Doda uargumentowała tym, że zamierza przygotować prawdziwe widowisko, jakiego jeszcze nie było w Polsce. Na koniec dyskusji o finansach podkreśliła stanowczo:

Jest tylko jeden punkt widzenia - mój.

Finalne ceny za show Dody

Jak widać, wokalistka postawiła na swoim. Fani Dody, aby obejrzeć wokalistkę na żywo, muszą wydać 129, 249 lub 799 złotych. Najdroższa wejściówka to "bilet uprawniający do wstępu na imprezę, meet&greet z Dodą, płyta CD, pamiątkowy identyfikator, pamiątkowa koszulka", czego dowiadujemy się z ebilet.pl. Wszystkie koncerty odbędą się w Warszawie, co gwiazda jasno zakomunikowała w show. "Chcę zrobić coś, czego w Polsce jeszcze nikt nie robił. Czyli zbudować w Warszawie scenę, o której marzę. Nie chcę tracić jakości mojego show na transportowanie tych scen i dostosowywanie ich do warunków w różnych miastach, jak to było do tej pory. Bo wk***a mnie to do granic możliwości. [...] Chcę zrobić tę trasę tutaj u mnie, w domu. Zaprosić wszystkich do siebie, do miejsca, które będzie idealnym, pod każdym względem. Nie będę musiała go żaden sposób dostosowywać, pogarszać, zmniejszać na jakości. Każdy fan dostanie tak samo zaje***e show" - mówiła gwiazda.