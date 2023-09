"Znachor" to kultowy polski film, który przedstawia historię profesora chirurgii. Główny bohater traci rodzinę i pamięć. Dopiero po latach spotyka córkę. Powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza została zekranizowana przez Jerzego Hoffmana w 1982 roku. Kolejna adaptacja "Znachora" tym razem w reżyserii Michała Gazdy właśnie trafiła do kin. W tytułową rolę wciela się Leszek Lichota.

REKLAMA

Zobacz wideo Horodyńska oceniła stylizacje Anny Lewandowskiej z Wenecji. Pojawił się "zgrzyt"

18 września mnóstwo osób związanych z show-biznesem zjawiło się na premierze filmu w Warszawie. Gwiazdy przybywały na czerwony dywan i chętnie pozowały do zdjęć. My patrzymy na ich stylizacje. Niektóre z nich nieźle zaszalały.

Aleksandra Domańska naturalnie, ale z klasą

Tego wieczoru Aleksandra Domańska postawiła na skromny, jednakże bardzo elegancki strój. Aktorka wybrała długą błękitną suknię, sięgającą do kostek. Krój kreacji był nietypowy. Jedno ramię miała odsłonięte, a drugie zakryte. W tym miejscu materiał sukienki był delikatnie pomarszczony. Do tego dobrała modne w tym sezonie sandałki na wysokim obcasie. Całość uzupełniła krótka fryzura postawiona do góry oraz subtelny makijaż.

Aleksandra Domańska KAPiF

Grażyna Torbicka cała w czerni

Z kolei Grażyna Torbicka na tę okazję przygotowała wieczorową suknię w czarnym kolorze. Sukienka do ziemi miała długi rękaw i lekkie rozcięcie na nogi, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć eleganckie czarne obuwie. Gwiazda zaszalała jednak z dekoltem w literę V. Całość dopełniła piękna perłowa broszka, spinająca kreację na brzuchu. Do tego dziennikarka dobrała subtelną złotą biżuterię.

Grażyna Torbicka KAPiF

Helena Englert w zmysłowej stylizacji

Natomiast Helena Englert miała na sobie nietypową stylizację. Aktorka założyła sukienkę ze śliskiego materiału, ozdobionego wzorem w panterkę. Na to założyła modną w tym sezonie oversizową marynarkę w czarnym odcieniu. Do tego dobrała rajstopy o tym samym kolorze oraz białe buty na wysokim obcasie. Uwagę przykuła również okazała biżuteria. Aktorka pokusiła się o olbrzymi naszyjnik w kształcie serca oraz sporej wielkości kolczyki. Więcej zdjęć stylizacji gwiazd znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Helena Englert KAPiF