Menadżerka Chylińskiej publikuje SMS-y od jej męża. Chodzi o rzekomy romans

Agnieszka Chylińska od 16 lat współpracuje z Joanną Ziędalską-Komosińską, która jest jej agentką. Zamieszanie wywołało opublikowane dwa lata temu wspólne zdjęcie pań. Trzymają się na nim za ręce. "Od 16 lat razem. Mój Anioł Stróż. Moja agentka. Przy niej po raz pierwszy w życiu poczułam dumę z siebie, przy niej zrozumiałam, że jestem wartościowym człowiekiem. Jesteśmy mamami, każda dźwiga codziennie swoje troski. Joasia zawsze z klasą obok mnie, dyskretnie, bez lansu. W pełni oddana, zaangażowana, niezmordowana. Tytan pracy. Lubię to zdjęcie. Joasia zawsze trzymała mnie za rękę. Nie tylko wtedy, gdy odbierałam nagrody i dzierżyłam w rękach platynowe płyty. Trzymała mnie, gdy było naprawdę ciemno, gdy upadałam, gdy błądziłam, gdy cierpiałam lub 'nie przynosiłam dochodów'" - pisała gwiazda. Kadr wywołał ogromne poruszenie, a fani zaczęli snuć spekulacje na temat zażyłej relacji piosenkarki i jej menadżerki. Ta w końcu nie wytrzymała i zabrała głos. Teraz opublikowała prywatne wiadomości od męża Chylińskiej.

Menadżerka Chylińskiej publikuje wiadomości od męża gwiazdy

Joanna Ziędalska-Komosińska chyba nie spodziewała się, że zdjęcie sprzed dwóch lat może wywołać aż takie emocje. 18 września po raz kolejny odniosła się do spekulacji fanów Chylińskiej na temat rzekomo łączącej ich relacji, która wykraczałaby poza sfery zawodowe.

"Drodzy, postawmy już kropkę. Już wystarczy. Za dużo. Niech każdy zajmie się swoim życiem. Przestanie intrygować, inwigilować, szczuć, kłamać, podglądać, szukać, wtykać nos w nieswoje sprawy, jątrzyć, złorzeczyć, zazdrościć. Ja wiem, co to znaczy, gdy życie niespodziewanie i nagle gaśnie - zaledwie w kilka minut. I już nie ma znaczenia nic. Jest tylko przepaść bez dna". Następnie agentka gwiazdy zwróciła uwagę wszystkim zainteresowanym, aby nie tylko zajęli się swoim życiem, ale też przepracowali pewne kwestie, zachęcając do rozpoczęcia terapii - pisała na Facebooku.

Joanną Ziędalska-Komosińska poszła o krok dalej i opublikowała nawet wiadomości od męża Chylińskiej dotyczące rzekomego romansu. Zapytała go, czy już słyszał o rzekomym romansie. Ten w ironiczny sposób odpowiedział:

Doszły do mnie takie informacje. Oraz o 48. rocznicy ślubu, oraz że mama mieszka na Florydzie, gdzie zabieram całą rodzinę.

Menadżerka Chylińskiej publikuje wiadomości od jej męża Facebook.com/Joanna Ziędalska-Komosińska