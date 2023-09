Rodzice celebrytki to Teresa i Dariusz Rosati. Mama aktorki pasjonuje się modą, zaś jej tata polityką. O rodzicach Weroniki Rosati powstało wiele publikacji w mediach, zaś nie za dużo na temat jej brata. Aktorka rzadko mówi o relacjach z rodzeństwem. Marcin Rosati stroni bowiem od show-biznesu. Wiemy natomiast, w jakiej branży działa. Jesteście ciekawi?

Weronika Rosati ma brata, który żyje z dala od ścianek. Jego pasją jest biznes

Brat aktorki poświęcił się branży technologicznej. Współpracował z gigantami tego rynku, którymi są między innymi Samsung czy Phillips. Ponad trzy lata temu Marcin Rosati został wiceprezesem i dyrektorem zarządzającym firmą InPost, czego mogliśmy się dowiedzieć z Facebooka jego mamy. W 2021 roku zaś Rosati dołączył do zarządu Waimea Holding. Poza biznesem Rosati skupia się na życiu rodzinnym. Ma dwójkę dzieci - córkę i syna. W mediach trudno znaleźć wspólne zdjęcia Marcina Rosati z siostrą. Na Instagramie aktorki możemy zobaczyć jednak starą fotografię rodzeństwa sprzed lat, gdzie Weronika Rosati jest w objęciach brata. "Mój brat dziś ma okrągłe urodziny. Nie zdradzam, które to urodziny, bo Marcin jest osobą, która bardzo ceni sobie prywatność, dlatego też zdjęcie z nim na moim Insta jest ewenementem. Wszystkiego najlepszego" - oznajmiła wówczas aktorka.

Weronika Rosati nie ukrywa, że ważna jest dla niej rodzina. Tak godzi karierę z macierzyństwem

Aktorka mieszka w Los Angeles razem z córką. To tam rozwija swoją karierę i pokazuje małej Elisabeth świat. Jak godzi bycie mamą z obowiązkami zawodowymi? "Nie mam niani ani żadnej pomocy domowej, muszę więc być dobrze zorganizowana. Wstaję dużo wcześniej, o szóstej rano nastawiam pranie, zmywarkę, zajmuję się domem. Kiedy Ela jest w przedszkolu, pracuję. Potem gdy idzie spać, to często również nadrabiam jakieś zawodowe obowiązki. Natomiast plus jest taki, że z racji pogody w Los Angeles mamy co weekend wakacje. Spotykamy się ze znajomymi, jeździmy na plażę, robimy pikniki, jest dużo atrakcji dla dzieci" - wyznała aktorka dla "Twojego Stylu".