Książę William zapytany o urodziny brata. O jego odpowiedzi rozpisują się media

Książę Harry świętował 39. urodziny na Igrzyskach Niezwyciężonych w Niemczech. Towarzyszyła mu Meghan Markle. W trakcie wydarzenia publika obdarowała go pięknym gestem. W pewnym momencie wszyscy wstali, by odśpiewać mu uroczyste sto lat. Ten jednak nie wyglądał na zadowolonego. Ekspertka od mowy ciała, Judi James zdiagnozowała, że książę był wyraźnie zawstydzony. Wydawał się taki, ponieważ nie otrzymał publicznych życzeń od członków rodziny. Serwis mirror.co.uk poinformował, że przekazano mu życzenia, ale nie udostępniono nic na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

Książę William zapytany o urodziny księcia Harry'ego. O pojednaniu nie ma mowy

Od momentu odłączenia się od brytyjskiej rodziny królewskiej książę Harry pozostaje z nimi na bakier, a ich kontakty są ściśle ograniczone. Wielu obserwatorów zastanawiało się, czy z okazji urodzin książę William wyciągnie do niego rękę i przekaże życzenia. Bracia ostatni raz byli widziani wspólnie po śmierci królowej Elżbiety II we wrześniu ubiegłego roku.

Jak podaje portal "The Sun" podczas spotkania w Sandringham osoba z tłumu zapytała księcia Williama, dlaczego zapomniał o urodzinach brata. Ten zdziwiony miał powiedzieć, że nic takiego nie miało miejsca. "Dziś są jego urodziny, masz całkowitą rację, ale ja nie zapomniałem o tym" - cytuje portal. Jednak Jennie Bond, była korespondentka królewska BBC w rozmowie z "The Sun" powiedziała, że jej zdaniem książę William nawet nie myśli o załagodzeniu sporu i dlatego nie przekazał publicznych życzeń bratu. Kobieta twierdzi, że ten czuje się zraniony oskarżeniami, jakie padły w jego stronę i zamierza całkowicie wymazać z pamięci księcia Harry'ego.

Książę Harry i Meghan Markle jednak mają kryzys? W mowie końcowej nawet się o niej nie zająknął

Książę Harry i Meghan Markle ostatnie dni spędzili w Niemczech. To miało nieco przyćmić plotki o rzekomym kryzysie w związku pary. Jak spekulowano, książę miał wspomnieć o żonie w trakcie przemówienia na ceremonii zamknięcia. Tymczasem nawet się o niej nie zająknął. Zamiast tego rozgadał się na zupełnie inny temat. "Jak widzieliście i doświadczyliście, ten tydzień to znacznie więcej niż wydarzenie sportowe. To platforma pozytywnych zmian. Mamy nadzieję, że wy również głęboko to odczuwacie. Jestem pewien, że wszyscy jesteście wyczerpani fizycznie, ale mam też nadzieję, że jesteście silniejsi psychicznie niż wtedy, gdy przybyliście" - mówił. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.