Roksana Węgiel tworzy zgrany duet zawodowo i prywatnie z Kevinem Mglejem, co nie każdemu się podoba. Para budzi spore kontrowersje, m.in. ze względu na to, że partner artystki jest od niej starszy o osiem lat. Zakochanym ta różnica nie przeszkadza, co widać po kolejnych krokach, jakie wspólnie podejmują. Wkrótce para stanie na ślubnym kobiercu, a my możemy zobaczyć, co słychać u znanego duetu, chociażby na Instagramie. Na początku 2023 roku Kevin Mglej wdał się w potyczkę słowną z obserwatorem Węgiel. Co dokładnie mu napisał?

Burza pod zdjęciem Węgiel. Kevin Mglej nie przeszedł obok tego komentarza obojętnie

W poście wokalistki z lutego widzimy kilka zdjęć w towarzystwie jej ukochanego. "Tak się poznaliśmy i niech tak zostanie... Kochani, życzę wam dużo miłości do innych i do samych siebie. Kocham cię najmocniej Kevin. Dziękuję, że jesteś. Mam nadzieję, że każdy z was pozna swoją bratnią duszę i doświadczy prawdziwej miłości" - oznajmiła wówczas artystka. Poza ciepłymi słowami w komentarzach nie zabrakło drwin z ukochanego Węgiel. "Tani Bedoes" - napisał jeden z obserwatorów wokalistki, porównując Kevina Mgleja do jednego z najpopularniejszych raperów w Polsce. Partner Roksany Węgiel postanowił odpowiedzieć mu z klasą:

To oksymoron, ale nie wiem, czy wiesz co to znaczy.

Fani Węgiel bronią jej związku

Pod wspomnianym postem nie brakuje hejtu, jednak i tym razem Roksana Węgiel mogła liczyć także na miłe głosy. "Czytam te komentarze i przychodzi mi tylko jedno do głowy, trzeba być potwornym pustakiem, żeby oceniać wartość człowieka po wyglądzie. Wam zakochani życzę szczęścia i niewdawania się w dyskusje z hejterami. Nie są warci sekundy waszego czasu" - oznajmiła jedna z fanek. "Nie rozumiem tej zawiści w was. Są szczęśliwi, nic wam do tego. Szczęścia kochani", "Roxi wyglądacie cudownie razem. Twój partner na zdjęciach przypomina młodego Johnny'ego Deppa" - czytamy komentarze innych obrońców artystki i jej partnera. Po zdjęcia znanego duetu zapraszamy do galerii na górze strony.