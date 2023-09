Klara Lewandowska przyszła na świat w 2017 roku, zaś jej siostra Laura trzy lata później. Mimo młodego wieku dziewczynki już cieszą się ogromną popularnością w mediach. Wszystko za sprawą ich rodziców, którzy co pewien czas pokazują, jak spędzają z nimi czas. Fani interesują się nie tylko tym, jak wyglądają dzieci gwiazd, ale także, jak radzą sobie w edukacji. Wychodzi na to, że Lewandowscy przykładają do tej kwestii ogromną wagę.

Córki Lewandowskich rosną jak na drożdżach. Jak sobie radzą w nauce?

"Jak tam u was adaptacja w nowym roku szkolnym? U nas poszło nawet gładko. Jak wiecie, wrzesień to zawsze gorący okres, tym bardziej dla rodziców, kiedy to dzieci wracają do szkoły. No i plus jeszcze zajęcia dodatkowe. Nasze dzieciaki zaczęły zajęcia dodatkowe, szczególnie Klarcia. Plus do tego dochodzą częste wyjazdy" - wyznała ceniona trenerka na Instagramie. Ze względu na karierę Roberta Lewandowskiego, cała rodzina była zmuszona przeprowadzić się do Hiszpanii. Tego typu zmiany są szczególnie trudne dla dzieci, ale Lewandowska zapewnia, że dziewczynki poradziły sobie świetnie. Nie narzekają na brak rozrywki, a także zajęć edukacyjnych. Z książki "Imperium Lewandowska" możemy dowiedzieć się nieco więcej na temat nauki pociech gwiazd.

Uczą się, trzy razy w tygodniu mają zajęcia. Klara ma wybitny talent do języków obcych. W przeciwieństwie do mnie. Mówię po angielsku, ale wiem, że jest to niedoskonałe. Klara mówi już praktycznie w czterech językach: po polsku, niemiecku, angielsku i coraz lepiej po hiszpańsku. Chodzi do międzynarodowej szkoły w Barcelonie, więc zajęcia ma po angielsku. Po szkole przychodzi do nas pani, Hiszpanka, która bawi się z dziewczynkami i je uczy. Laura uczy się też katalońskiego - wyznała Anna Lewandowska.

Jak tacierzyństwo wpłynęło na Lewego?

Pojawienie się pociech na świecie zmieniło Lewandowskich. Wiele osób ciekawi, jak ta zmiana wpłynęła na piłkarza. "One bardzo go otworzyły na świat, na ludzi, na emocje. To jest niesamowite. Jest im oddany, uważnie ich słucha. One są dla niego najważniejsze, to prawdziwe córeczki tatusia" - mówiła trenerka w rozmowie z Party. Po zdjęcia Lewandowskich zapraszamy do galerii.