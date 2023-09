Sekret studiów Kabuli wyszedł na jaw. Miała jeden problem na uczelni

Martyna Wojciechowska kilka lat temu wyruszyła w podróż do Tanzanii, gdzie poznała dziewczynkę, która odmieniła jej życie. Kabula mieszkała w jednej z wiosek i nie miała zaufania do ludzi. Była prześladowana przez albinizm, odcięto jej rękę, a dodatkowo ojciec jej się wyrzekł. Dziennikarka podjęła jednak decyzję o adopcji i udało im się nawiązać piękną więź. Od tego czasu chętnie chwali się osiągnięciami córki i jest z niej bardzo dumna. Ma ku temu kolejny powód.

Kabula ukończyła pierwszy rok prawa

Martyna Wojciechowska wielokrotnie wspominała, że Kabula jest niezwykle uzdolnioną dziewczyną, która chciałaby w przyszłości zostać prawniczką. W ten sposób mogłaby pomóc innym osobom, które podobnie do niej padły ofiarą łamania praw człowieka. Była więc niezwykle szczęśliwa, kiedy dowiedziała się, że dostała się na wymarzony kierunek. Teraz dziennikarka zdradziła, że jej adoptowana córka zdała wszystkie egzaminy i już niebawem rozpocznie drugi rok nauki.

Drugi rok prawa! Kabula zdała wszystkie egzaminy i już pod koniec października zaczyna kolejny rok nauki na swoim wymarzonym kierunku studiów. Jestem z niej szalenie dumna, bo wiem jak dużo serca i pracy wkłada we wszystko, co robi - pisała Martyna Wojciechowska na Instagramie.

Martyna Wojciechowska zdradza sekret studiów Kabuli

Okazuje się, że jedna rzecz sprawiała Kabuli trudność podczas pierwszego roku nauki. Przez wadę wzroku nie zawsze widziała, co jest napisane na tablicach czy prezentacjach, przez co miała problem z robieniem notatek. Udawało jej się na szczęście nagrywać wykłady, dzięki czemu później mogła wszystko spisać. "Kabula ma wadę wzroku, nie do końca wszystko widzi, a wykłady często musi nagrywać na dyktafon. Ale nie przeszkadza jej to zupełnie w osiąganiu kolejnych celów i spełnianiu marzeń. Ta wyjątkowa dziewczyna to moja wielka inspiracja! Przykład ogromnej siły i determinacji. A co najważniejsze, Kabula chce w przyszłości swoją wiedzę prawniczą wykorzystać do tego, żeby pomagać innym" - dodała Wojciechowska. Zdjęcia Kabuli i Martyny Wojciechowskiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.