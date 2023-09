Zmarła Irish Grinstead popularna wokalistka R&B i członkini grupy 702. Zespół składający się z sióstr Grinstead i Kameelah Williams w latach 90. podbijał listy przebojów, a utwory trafiały także do filmów. Grupa była wielokrotnie nominowana do nagród w kategorii najlepszy album roku R&B m.in. na American Music Awards i do nagród BET. Wokalistka zmarła, mając zaledwie 43 lata. O śmierci Grinstead poinformowała na Instagramie jej siostra. W osobistym wpisie wspomniała, że Irish Grinstead ciężko chorowała.

Irish Grinstead nie żyje. Kilka lat temu zmarła jej siostra bliźniaczka

Fani Irish Grinstead już od dawna zastanawiali się, co dzieje się z wokalistką. W grudniu 2022 roku w mediach społecznościowych grupy 702 pojawiła się informacja, że Irish nie weźmie udziału w nadchodzących występach. Miała zwolnienie lekarskie z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Kiedy żadne wieści nie pojawiały się w mediach społecznościowych, fani byli zmartwieni, ale nie przeczuwali najgorszego. Wiadomość o śmierci wokalistki całkowicie ich zszokowała, czego najlepszym przykładem są komentarze w mediach społecznościowych. Smutne wieści przekazała na Instagramie jej siostra LeMisha Grinstead. Jak na razie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci, ale przedtem długo chorowała. Kilka lat wcześniej zmarła też siostra bliźniaczka wokalistki. Miała zaledwie 27 lat, a przyczyną jej zgonu była niewydolność nerek.

Z wielkim smutkiem muszę poinformować, że dziś wieczorem zmarła moja piękna siostra i przyjaciółka. Przeżyła długą walkę i w końcu zaznała spokoju. Ta dziewczyna była jasna jak gwiazdy! Była piękna nie tylko na zewnątrz, ale także wewnątrz - napisała w mediach społecznościowych LeMisha Grinstead.

Grupa 702 w latach 90. podbijała listy przebojów

Utwór "Where My Girls At" grupy 702 ma na YouTube ponad 16 milionów wyświetleń, a to najlepiej świadczy o popularności wokalistek. Zaczynał w 1996 roku hitowym utworem "No Doubt", ale szczyt ich kariery przypadł na latach 90., kiedy gatunek R&B zdominował wszystkie pozostałe.