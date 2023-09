Wesolutka Kate odwiedziła bazę lotniczą. Wiatr popsuł nową fryzurę księżnej

Księżna Kate do obowiązków przykłada się bardzo sumiennie. Więc gdy w sierpniu tego roku król Karol III mianował ją naczelną komandorką sił powietrznej brytyjskiej marynarki wojennej Fleet Air Arm, księżna nie zwlekała długo z zaplanowaniem oficjalnego spotkania z podwładnymi. 18 września żona księcia Williama udała się z oficjalną wizytą do Yeovilton w hrabstwie Somerset, gdzie mieści się siedziba bazy lotniczej. Wygląda na to, że naprawdę nieźle się bawiła.

Księżna Kate z radością wypełnia obowiązki

Baza w Yeovilton należy do najprężniej działających lotnisk wojskowych w Wielkiej Brytanii. Księżna Kate miała tu okazję nie tylko porozmawiać z pilotami i załogą, ale też odbyć szkolenie na symulatorze lotu helikopterem, obejrzeć więżę kontroli ruchu lotniczego, zwiedzić samoloty czy wypróbować sprzęt survivalowy. Na tę okazję księżna Kate postawiła na elegancką klasykę. Wybrała czarną marynarkę marki Holland Cooper wykańczaną złotymi guzikami, pod którą założyła jasny T-shirt, spodnie cygaretki i czarne buty na wysokim obcasie. Do tego zaprezentowała nową fryzurę, o której pisaliśmy TUTAJ.

księżna Kate Ben Birchall / AP / AP

Księżna Kate mogła jednak na chwilę poczuć się nie jak członkini rodziny królewskiej, ale część pracującej w bazie załogi. Żona księcia Williama zgodziła się bowiem na własnej skórze przetestować działanie kamizelki ratunkowej. Początkowo wyglądała na nieco przestraszoną, gdy urządzenie napełniało się powietrzem z dużą siłą. Ostatecznie cała sytuacja mocno ją jednak rozbawiła i, jak widać na relacji fotoreporteów, księżna Kate wybuchła śmiechem. Więcej zdjęć księżnej Kate znajdziecie w galerii na górze strony.

Księżna Kate z nowymi tytułami

Funkcję naczelnej komandorki sił powietrznej brytyjskiej marynarki wojennej księżna Kate przejęła po księciu Andrzeju, który zrezygnował z niej w 2022 roku. Oprócz tego król Karol III obdarował ją również tytułami głównodowodzącej pułkowniczki pierwszej Gwardii Dragonów Królowej oraz królewskiej honorowej komandorki bazy lotnictwa Królewskich Sił Powietrznych Coningsby. 18 września księżna Kate po raz pierwszy wywiązywała się oficjalnie z nowych obowiązków.