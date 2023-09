Współpracownicy żegnają Lewandowską. Dodali zdjęcia bez cenzury

Anna Lewandowska od lat buduje swoje imperium, prowadząc kilka firm. Po transferze Lewego do FC Barcelona i zmianie miejsca zamieszkania, zaczęła rozwijać nowe projekty w Hiszpanii. Jak się okazuje, chce się bardziej skupić na tamtejszym rynku, gdyż niedawno poinformowała, że zamyka biznes, który otworzyła zaledwie kilka lat temu. Otwarte w 2018 roku Healthy Center by Ann przestaje istnieć. Nie brakowało pożegnań w mediach społecznościowych.

Anna Lewandowska na zdjęciach prosto z maty. Współpracownicy pożegnali ją w sieci

Treningowe centrum Anny Lewandowskiej, w którym można było zaczerpnąć rad doświadczonych trenerów i dostać porządny wycisk, opublikowało szereg materiałów z szefową. Na odchodne zorganizowano ostatnie grupowe zajęcia z założycielką. Tam Lewa poprowadziła grupę kilkudziesięciu osób, które po raz ostatni miały okazję ćwiczyć ramię w ramię z idolką. Na kadrach z sali treningowej widzimy Lewandowską w naturalnym wydaniu. W sportowym komplecie i bez makijażu dumnie pozowała do zdjęć ze współpracownikami.

Cudny trening pożegnalny Healthy Center by Ann w najlepszym towarzystwie - czytamy pod jednym ze zdjęć.

Anna Lewandowska o zamknięciu biznesu: Mam marzenia, które chcę realizować

Trenerka i bizneswoman poinformowała fanów o swojej decyzji w lipcu. Wówczas w mediach społecznościowych wyznała, że nadchodzą zmiany, które nie są dla niej łatwe. Natomiast chce się skupić bardziej na działalności w Hiszpanii, gdzie mieszka z mężem i córkami. Jak nietrudno się domyślać, aktualnie Lewa jest w rozjazdach między Polską a Barceloną. "Mam marzenia, które chcę realizować. Chcę rozwijać swoje firmy też tutaj, w Barcelonie. [...] Podjęłam ważne decyzje, niełatwe, aż łezka się w oku kręci, ale przygoda z Healthy Center by Ann we wrześniu dobiega końca" - oświadczyła w wakacje. Nie oznacza to jednak, że żona Roberta Lewandowskiego jest mniej aktywna. Regularnie prowadzi treningi, a ostatnio wypuściła nową linię kosmetyków. Ma też m.in. firmę sprzedającą suplementy diety i catering dietetyczny. Więcej zdjęć Lewej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.