Lewandowska w hiszpańskich mediach o porodach. Klara dała jej popalić. Robert do Laury musiał biec

Anna Lewandowska była niezwykle podekscytowana przeprowadzką do Katalonii. Na wieść o podpisanym kontrakcie między Robertem Lewandowskim a FC Barceloną miała ochotę od razu się spakować i rozpoczęła naukę języka hiszpańskiego. Później zapisała się na bachatę, a oprócz tego na profilu pojawiły się pierwsze wstawki skierowane do tamtejszej publiczności. Teraz żona Roberta Lewandowskiego poczyniła kolejny krok i udzieliła wywiadu dla lokalnych mediów.

Anna Lewandowska opowiada o doświadczeniach z porodu

To była wyjątkowa rozmowa pod wieloma względami. Anna Lewandowska na tle Barcelony z Segradą Familią opowiadała o swoich przeżyciach, zarówno prywatnych, jak i zawodowych. Co ciekawe, dziennikarz Catalunya Radio zadawał jej pytania w języku hiszpańskim, a ona odpowiadała po polsku. W pewnym momencie żona Roberta Lewandowskiego otworzyła się na temat porodów. Okazuje się, że były całkowicie różne. Klarę rodziła 28 godzin, z kolei młodszą Laurę zaledwie 28 minut. Przy drugiej córce Lewandowski prawie nie zdążył dotrzeć na salę.

Rodziłam 28 godzin, pierwsze dziecko, Klarę, a Laurę 28 minut. Generalnie pierwszy poród był bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciężki - "muy dificil". To jest prawda, że dzięki wytrenowaniu, dzięki temu, że dobry stan ciała miałam, przez to, że miałam dobrą dietę, aktywność fizyczną, to udało mi się urodzić do końca naturalnie. Przy drugim dziecku mój mąż ledwo zdążył. Musiał biec po schodach, żeby być przy porodzie - mówiła Anna Lewandowska w rozmowie Catalunya Ràdio.

Anna Lewandowska o trudach macierzyństwa

Anna Lewandowska już wcześniej wielokrotnie zabierała głos w sprawie macierzyństwa i wychowywania dzieci. W jednym z postów na Instagramie wyznała, że nie zawsze ma poczucie, że daje z siebie 100 proc. w tej roli. "Jak wy również miewam chwile zwątpienia i wyrzuty sumienia, że nie mogę być we wszystkich miejscach jednocześnie. Czy znacie takie powiedzenie szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko? Myślę, że to bardzo ważne, abyśmy w natłoku codziennych obowiązków pamiętały także o sobie - swoich marzeniach i celach…" - pisała wówczas. Zdjęcia Anny Lewandowskiej z córkami znajdziesz w naszej galerii na górze strony.