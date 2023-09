Fanka zapytała się Lewandowskiej, ile waży. Trenerka zdobyła się na szczerą odpowiedź

Anna Lewandowska, zanim zbudowała imperium zdrowego trybu życia i fitnessu, była wielokrotną medalistką mistrzostw świata, Europy i Polski w karate tradycyjnym. Sport towarzyszył jej przez całe życie. Nic więc dziwnego, że trenerka może się pochwalić wyćwiczonym i wyrzeźbionym ciałem. Od lat inspiruje wiele kobiet i mężczyzn do aktywnego trybu życia. Stworzyła aplikację do ćwiczeń, produkty spożywcze i diety cateringowe. Wiele osób z pomocą żony piłkarza osiągnęło wymarzoną sylwetkę i zadbało o zdrowie. Lewandowska jest w stałym kontakcie z fanami i chętnie odpowiada na ich liczne pytania. Trenerka reaguje także na te dotyczące wagi.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Jacyków o Lewandowskiej. "To jest światowa laska, nie ma miejsca na pomyłki"

Ile waży Anna Lewandowska? Odpowiedź zaskoczyła fanów

Trenerka w mediach społecznościowych dzieli się swoimi sposobami na zdrowsze dania, nagrywa filmy z ćwiczeniami, a także pomaga obserwatorom, udzielając odpowiedzi na ich pytania. Często organizuje na Instagramie, gdzie obserwuje ją 5,5 miliona osób, popularne wśród gwiazd Q&A. Fani chętnie korzystają i zadają nurtujące pytania. Kiedyś jedna z kobiet zapytała się Lewandowskiej, ile waży. Jej odpowiedź może zdziwić obserwatorów. Okazuje się, że trenerka woli miarę niż wagę. Więcej zdjęć Anny Lewandowskiej znajdziesz w galerii u góry strony.

Od dawna wolę się mierzyć niż ważyć. Szczególnie kobietom waga potrafi płatać różne figle - odpowiedziała Anna Lewandowska w 2021 roku.

Anna Lewandowska była na specjalnej diecie po urodzeniu Laury

Jak podawało "Party" gwiazda w drugiej ciąży przytyła 12 kilogramów. Szybko jednak wróciła do formy. W jednym z wcześniejszych Q&A Lewandowska zdradziła, jak jej się to udało. "Mnie po drugim porodzie bardzo pomogła dieta IF (dieta postna). Dzięki niej nauczyłam się nie podjadać i nie zbliżać do lodówki zaraz po przebudzeniu, dziki czemu miałam później mniejsze napady głodu" - pisała Anna Lewandowska. Oczywiście oprócz zmiany menu, była też aktywna fizycznie. Ci, co bacznie obserwują trenerkę, wiedzą, że nie odpuszcza treningów nawet na wakacjach czy wyjazdach.