Tomasz Fornal podczas finału mistrzostw Europy w siatkówce mógł liczyć na wyjątkowe wsparcie. Na trybunach pojawiła się jego nowa ukochana, Sylwia Gaczorek. Kilka tygodniu temu media obiegła informacja o łączącej ich relacji, ale para nie odnosiła się do plotek. 34-latka została "przyłapana" z siatkarzem podczas kolacji po finałowym meczu Polska-USA. Fani długo doszukiwali się dowodów na to, że się spotykają. W końcu zakochani sami potwierdzili, że są parą, publikując zdjęcie ze wspólnych wakacji. Teraz youtuberka pokazała, jak świętowali sukces Fornala i jego drużyny na boisku.

Tomasz Fornal świętuje sukces. Na boisku towarzyszyła mu ukochana

Tomasz Fornal 16 września wraz ze swoją drużyną świętował we Włoszech wielki sukces. Nasza reprezentacja siatkarzy zdobyła złoto podczas mistrzostw Europy. Polska wygrała z Włochami 3:0, więc nie brakowało powodów do radości. Na szyi sportowca zawisł złoty medal, a w ręce drużyny trafił spektakularny puchar. Po wygranym meczu na boisku pojawiła się ukochana Fornala, Sylwia Gaczorek, która dzielnie wspierała go podczas meczu. Para upamiętniła ten moment na uroczych zdjęciach. Zakochani długo starali się ukrywać związek i nie chcieli, aby stał się on publiczny. Od kiedy w mediach zaczęły się pojawiać artykuły o tym, że są parą, zdecydowali, że sporadycznie będą publikować wspólne zdjęcia, ale chcą utrzymać swój związek z dala od blasku fleszy.

Mamy złoto! Polska - napisała Sylwia Gaczorek na Instagramie.

Sylwia Gaczorek zapytana o upublicznianie związku. "To po prostu go niszczy"

Sylwia Gaczorek znana jest z prowadzenia kanału w serwisie YouTube, ale to tylko jej poboczna działalność. Na co dzień zajmuje się fryzjerstwem i ma na tym polu sporo sukcesów. Niedawno otworzyła ekskluzywny salon w centrum Warszawy. To już kolejne miejsce, bo pierwszy lokal powstał w Krakowie. Jak wielokrotnie podkreślała na swoim kanale YouTube, do wszystkiego doszła dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy, więc sukces zawdzięcza przede wszystkim sobie. Influencerka nie ma najlepszych doświadczeń z ostatniej relacji. O wszystkim opowiedziała w podcaście Żurnalisty. Tytuł odcinka "utrzymywałam swojego faceta" mówi sam za siebie. Poprzedni partner Gaczorek często pojawiał się w jej vlogach i ich związek był bardzo publiczny. Nauczona doświadczeniem stwierdziła, że relacje z Tomaszem Fornalem chce trzymać z dala od internetu.

W ostatnim Q&A, który pojawił się na jej kanale, zdradziła, czy będzie pokazywać siatkarza i wspomniała też o poprzednim partnerze. "Bałam się publicznego pokazywania związku i oboje z Tomkiem stwierdziliśmy, że takiego związku mieć nie będziemy i zachowamy go dla siebie, ale niestety nie mogliśmy. Oboje jesteśmy osobami publicznymi. Prędzej czy później ktoś by się zorientował, że jesteśmy razem. Tutaj nastąpiło to prędzej, dużo prędzej. (...) Moje poprzednie doświadczenia z pokazywaniem związku nie były najlepsze. Jak się ma taki związek publiczny, to duże rzeczy robi się, bo coś ładnie wygląda. (...) Mam wrażenie, że nadmierne pokazywanie związku po prostu go niszczy i ja bym chciała tego uniknąć" - podkreśliła.