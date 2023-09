Życie Weroniki Rosati nagle się zmieniło dziesięć lat temu. Początkująca aktorka marzyła o światowej karierze i udało jej się nawet zagrać w kilku amerykańskich produkcjach, takich jak "Ponad horyzont" czy "To nie koniec". Wszystko przerwały wydarzenia wrześniowej nocy, kiedy jechała samochodem z Piotrem Adamczykiem. Aktor nagle stracił panowanie nad pojazdem, który wpadł w poślizg i po chwili wylądował w rowie. On sam praktycznie nie ucierpiał, natomiast Rosati doznała poważnego urazu nogi i musiała skupić się na rehabilitacji. Były partner kilka lat temu przestał ją wspomagać.

Weronika Rosati odpowiada Piotrowi Adamczykowi

Weronika Rosati 17 września 2013 roku doznała wypadku, w wyniku którego doznała ciężkiego urazu nogi. Po dziesięciu latach aktorka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w których poprosiła Piotra Adamczyka, kierującego wówczas pojazdem, który wpadł w poślizg, o niewykonywanie szkodliwych działań przeciwko niej. Serwis plejada.pl opublikował oświadczenie sprzed dekady, z którego wynikało, że aktor wspomagał ją finansowo na kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Teraz Rosati w kolejnym oświadczeniu stwierdziła, że już od jakiegoś czasu mija się to z prawdą.

W związku z treścią publikacji plejada.pl i przytoczeniu w jej osnowie oświadczenia pełnomocnika pana Piotra Adamczyka sprzed dziesięciu lat, aby nie było wątpliwości i niedomówień - koszty rehabilitacji były pokrywane przez pana Piotra Adamczyka zgodnie z treścią ugody od 5 grudnia 2016 roku. Od tej daty i nadal koszty te pokrywam we własnym zakresie. Wspólne mieszkanie, o którym mowa w publikacji było finansowane do 31 grudnia 2015 roku - pisała Weronika Rosati na Instagramie.

Przypominamy, że to sam Piotr Adamczyk odesłał serwis do starego oświadczenie. W rozmowie z Plejadą stwierdził, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat niewiele się zmieniło. "Wolałbym odesłać tylko do podobnych publikacji. Chyba z dziesięć lat temu były podobne zarzuty. Tam wtedy w moim imieniu mecenas Granecki dał oświadczenie" - mówił.

Weronika Rosati uderzyła w byłego partnera

Weronika Rosati w dniu dziesiątej rocznicy wypadku opublikowała wpis, w którym uderzyła w Piotra Adamczyka. Stwierdziła, że jego stan psychiczny oraz szybka jazda doprowadziły do okropnej tragedii. "Sprawa jest jasna: kierowca jechał za szybko, był pod wpływem negatywnych emocji (pozostanie to pomiędzy mną a nim) i spowodował wypadek, który okaleczył mnie na całe życie. Otwarta notka do Piotra Adamczyka. Piotrze, będzie krótko. Dziesięć lat temu, my wiemy, jaka była i jest prawda. Proszę cię o niewykonywanie zawodowych lub innych szkodliwych działań przeciwko mnie. Nie chcę wyciągać spraw i dowodów, chcę żyć bez przeszkód i fałszywych mitów na mój temat i na temat tego wypadku i otaczających go wydarzeń. Na to zasługuję i tego od ciebie oczekuję" - pisała.