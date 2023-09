Katarzyna Bujakiewicz i Anna Przybylska były najlepszymi przyjaciółkami. Poznały się na planie filmu "Rób swoje, ryzyko jest twoje" w 2002 roku i od tamtej pory były nierozłączne. 12 lat pięknej znajomości nagle zakończyła śmierć Anny Przybylskiej, która zachorowała na raka. Katarzyna Bujakiewicz wzięła udział w nagraniach do filmu "Ania", a rozmowa z nią pojawiła się w biografii o Przybylskiej. W książce można przeczytać, kiedy Bujakiewicz dowiedziała się o chorobie przyjaciółki i jak zareagowała.

Katarzyna Bujakiewicz dowiedziała się o chorobie przyjaciółki na wakacjach

W biografii o Annie Przybylskiej czytamy o okolicznościach, w jakich Katarzyna Bujakiewicz dowiedziała się o chorobie przyjaciółki. Okazało się, że przebywała wtedy na wakacjach nad morzem. Bardzo chciała jednak pomóc Przybylskiej. Aktorka od lat należy do Drużyny Szpiku, gdzie pomaga ratować życia podopiecznym. Jest także potencjalną dawczynią. Zaproponowała przyjaciółce opiekę onkologiczną w poznańskiej placówce.

O wynikach badań dowiedziałam się w Kołobrzegu, na wakacjach, gdy media podały tę informację. To był szok […] Oczywiście najgorsze jest poczucie bezradności, dlatego postanowiłam działać. Od lat działam w Drużynie Szpiku, która poszukuje dawców szpiku kostnego. Dlatego dobrze znam poznańskich onkologów. To naprawdę świetna ekipa. Siostra mojej przyjaciółki też pracuje na onkologii. Cały sztab ludzi czekał w gotowości. No i tutaj byłoby daleko od trójmiejskich paparazzi - czytamy w biografii Ani Przybylskiej.

Ania Przybylska nie skorzystała z propozycji przyjaciółki

Chora Przybylska jednak nie chciała się zgodzić na tę ofertę. Oznaczałoby to przeprowadzkę do Poznania. Dla aktorki od zawsze najważniejsze były dzieci, które zostałyby w Trójmieście. "Proste - bo najbliżej domu. Każdy wyjazd wiąże się przecież z rozłąką z dziećmi" - czytamy w książce. Bujakiewicz pomimo odmowy i tak postanowiła pomóc, jak tylko mogła. Ostatnie wyniki Przybylskiej zaniosła do zaznajomionego onkologa. Liczyła na iskierkę nadziei, że jej przyjaciółce uda się wyzdrowieć. Niestety lekarz nie miał dla niej dobrych wieści. "Kasiu, przykro mi, ale to kwestia dwóch tygodni". Nie pomylił się ani o dzień - przyznała Katarzyna Bujakiewicz. Ania Przybylska zmarła 5 października 2014 roku w rodzinnej Gdyni.