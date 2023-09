Agnieszka Chylińska należy do grona gwiazd, które dbają o prywatność. Artystka jest żoną Marka i matką trójki dzieci, jednak w mediach nie epatuje rodzinnymi kadrami. Nie zabiera pociech i ukochanego na ścianki, bardzo rzadko też o nich wspomina. Dwa lata temu wokalistka opublikowała w mediach zdjęcie, na którym pozuje z agentką. Obie trzymają się za ręce i wyglądają na szczęśliwe. Kadr wywołał ogromne poruszenie, a fani zaczęli snuć spekulacje, dopatrując się przy tym "podtekstów erotycznych", chyba w postaci splecionych dłoni. Joanna Ziędalska-Komosińska nie pozostawiła plotek bez odpowiedzi. "Doceniam państwa wyobraźnię, ale proszę mieć na uwadze, że relacje międzyludzkie, to przede wszystkim dbanie o drugiego człowieka, wiara w niego, dbanie o jego bezpieczeństwo, potrzeby wyższe, szacunek, dobro, zdrowie, jakość życia, świadomość oraz samoocenę tak, by mógł pięknie wzrastać" - napisała, jednak to nie zatrzymało spekulacji. Musiała ponownie odnieść się do krzywdzących plotek.

Zobacz wideo Chylińska śpiewa razem ze swoją 6-letnią córką

Agentka Chylińskiej nie wytrzymała. Zakończyła dyskusję na temat plotek o ich relacji

Joanna Ziędalska-Komosińska raczej nie spodziewała się, że kadr sprzed dwóch lat może wywołać aż takie emocje. 18 września ponownie odniosła się do spekulacji fanów Chylińskiej na temat rzekomo łączącej ich relacji, która wykraczałaby poza sfery zawodowe. Nie jest tajemnicą, że przez lata współpracy zdążyły się zaprzyjaźnić, ale łączące je relacja została przez fanów artystki wyolbrzymiona.

Drodzy, postawmy już kropkę. Już wystarczy. Za dużo. Niech każdy zajmie się swoim życiem. Przestanie intrygować, inwigilować, szczuć, kłamać, podglądać, szukać, wtykać nos w nieswoje sprawy, jątrzyć, złorzeczyć, zazdrościć. Ja wiem, co to znaczy, gdy życie niespodziewanie i nagle gaśnie - zaledwie w kilka minut. I już nie ma znaczenia nic. Jest tylko przepaść bez dna - zaczęła menadżerka.

W dalszej części agentka gwiazdy zwróciła uwagę wszystkim zainteresowanym, by nie tylko zajęli się swoim życiem, ale być może i przepracowali pewne kwestie, zachęcając do rozpoczęcia terapii. "Żyj i pozwól żyć innym. Jest tyle pięknych pasji, zainteresowań, kolorów. Zostawcie. Zajmijcie się sobą. Swoim wnętrzem. Skorzystajcie z terapii. Rozwijajcie duszę. Naprawdę, energia zła, którą wysyła nadawca, wraca do niego samego ze zdwojoną siłą. Otoczcie się wartościowymi ludźmi. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Szczerej miłości nade wszystko. To jest sens" - dodała na zakończenie. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.