Jak się okazuje, sławni ludzie są przyzwyczajeni raczej do wysokiego komfortu życia. Tomasz Hajto, 61-krotny niegdysiejszy reprezentant Polski w piłce nożnej, wyznał w najnowszym odcinku Żurnalisty, ile dokładnie potrzebowałby pieniędzy, żeby prowadzić godne życie. Cóż... kwota, którą podał, zdecydowanie do niskich nie należy. Więcej zdjęć Tomasza Hajto znajdziesz w galerii na górze strony.

Tomasz Hajto o zarobkach, jakie wystarczyłyby mu na "normalne życie"

Zarobki Tomasza Hajto są niezwykle wysokie. Sportowiec wzbogacał się niegdyś na piłce nożnej, a niedawno za walkę ze Zbigniewem Bartmanem na gali Clout MMA otrzymał wyjątkowo dużą gażę w wysokości 400 tysięcy złotych. W najnowszym odcinku podcastu Żurnalisty poruszono dosyć ciekawą kwestię. "Ile pieniędzy miesięcznie potrzebujesz do szczęśliwego życia?" - zapytał w pewnym momencie prowadzący. "No mi się wydaję, że żeby żyć tak normalnie, to 40 tysięcy" - wyznał Hajto. Wywiad wywołał mieszane uczucia wśród odbiorców. Część z nich chwaliła piłkarza za to, że jest szczery i podkreślała, że przy wysokim budżecie wzrastają także koszty życia. Pozostali natomiast uważali, że sportowiec ma zbyt materialne podejście. A wy co sądzicie o takich zarobkach?

Tomasz Hajto znów będzie walczył w Clout MMA. Rywal już znany

Sportowiec wraca do oktagonu. Były reprezentant Polski zawalczy już podczas drugiej gali Clout MMA, co sam ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnia walka z Bartmanem zakończyła się porażką piłkarza, ale jak widać, Hajto nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. "29.10.2023, Płock. Rywal znany" napisał na swoim profilu na Instagramie i oznaczył organizację Clout MMA. Podczas pierwszej walki eksperci nie dawali dużo szans Hajcie. Były piłkarz dotrwał jednak do drugiej rundy. "Tomasz Hajto pokazał charakter, chyba mało kto spodziewał się, że wyjdzie poza pierwszą rundę. W drugiej już bez prądu i egzekucja, a po walce szacunek z obu stron" - pisał Dominik Wardzichowski ze Sport.pl.