Jakub Kochanowski niedawno się oświadczył. To jego wybranka

16 września we Włoszech reprezentacja polskich siatkarzy zdobyła mistrzostwo Europy. To kolejny wielki sukces Polaków. Na warszawskim Okęciu czekał na nich komitet powitalny. Fani mieli okazję podziękować zawodnikom, zrobić sobie zdjęcia i obejrzeć złoty puchar. Jednym z filarów reprezentacji jest 26-letni Jakub Kochanowski, który ma już na swoim koncie sporo sukcesów. To dla niego trzeci złoty medal w karierze. Do przystojnego sportowca, który mierzy aż 199 centymetrów wzrostu, wzdychają rzesze fanek, ale jego serce jest już zajęte. Ostatnio zdecydował się na ważny życiowy krok i oświadczył się ukochanej. Kim jest jego wybranka?

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice i dziennikarze tłumnie przywitali siatkarzy po powrocie do kraju z mistrzostw Europy

Jakub Kochanowski oświadczył się ukochanej. Okoliczności przyrody były wyjątkowe

Jakub Kochanowski mieszka na co dzień w Rzeszowie. Sportem interesował się od dziecka. Trenował m.in. piłkę nożną, piłkę ręczną i aikido. W czwartej klasie szkoły podstawowej zaczął grać w siatkówkę. Sportowiec od trzech lat związany jest z Aleksandrą Kołodziejczyk. Z instagramowego profilu jego partnerki można wyczytać, że jest studentką medycyny. Z pewnością także jego najwierniejszą fanką. Pod koniec lipca para wybrała się na wakacje do Grecji, podczas których siatkarz zdecydował się na ważny krok. W trakcie romantycznego wypadu oświadczył się partnerce. Aleksandra oczywiście przyjęła oświadczyny. Jakub Kochanowski informacją podzielił się z fanami na Instagramie. Więcej zdjęć pary znajdziecie w galerii na górze strony.

W tym roku wakacje są wyjątkowe. Kocham cię. Powiedziała tak! - napisał na Instagramie.

Jakub Kochanowski o wygranej w mistrzostwach Europy

Podczas ostatniego meczu finału mistrzostw Europy w siatkówce Polska wygrała z Włochami ze spektakularnym wynikiem 3:0. Jak ocenił Jakub Kochanowski, nie była to łatwa rozgrywka. "Byliśmy bardzo pewni siebie, szczególnie po meczu ćwierćfinałowym z Serbią. Finał był najlepszym meczem w naszym wykonaniu na tym turnieju. Włosi wywierali na nas bardzo dużą presję, a my odpowiadaliśmy jeszcze lepszą grą, kolejną serią zdobytych punktów" - podkreślił po meczu. Oglądaliście zmagania Polaków na boisku?