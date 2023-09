Babcia Barona trafiła do domu opieki. Teraz zwrócił się do niej ze sceny. To znana aktorka

Baron od wielu lat obecny jest w polskim show-biznesie. Gra w zespole Afromental oraz jest m.in. jurorem w popularnym show "The Voice of Poland". Również jego życie uczuciowe często komentowane jest w mediach. Muzyk spotykał się m.in. z Julią Wieniawą, Blanką Lipińską, a obecnie z Sandrą Kubicką. Mniej wiadomo o jego najbliższej rodzinie. A ma się czym chwalić.

REKLAMA

Zobacz wideo Alek Baron się wygadał. Kto osiągnął największy sukces po "The Voice"?

Babcia Barona to znana aktorka. Obecnie mieszka w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie

Baron a tak naprawdę Aleksander Milwiw-Baron ma bardzo artystyczną rodzinę. Jego brat gra z Wojtkiem Mazolewskim w zespole jazzowym Pink Freud, a tata jest wybitnym saksofonistą. Za to babcia, urodzona we Lwowie, Marlena Milwiw, jest znaną aktorką telewizyjną i teatralną. Muzyk wspomniał o niej w ostatnim odcinku "The Voice of Poland". Justyna Steczkowska skomentowała poczynania Barona w show, mówiąc, że powinien doskonalić talent aktorski. Na co gwiazdor odpowiedział: "Mam to w genach po mojej babci Marlenie, którą serdecznie pozdrawiam". Zdjęcia babci Barona znajdziecie w galerii u góry strony.

Aktorka ma na koncie role w takich produkcjach, jak: "Wyjście awaryjne", "Och, Karol", "Warto kochać" czy "Jak być kochaną". Zagrała też w "Świecie według Kiepskich" czy "Pierwszej miłości". Na szklanym ekranie po raz ostatni mogliśmy zobaczyć ją w 2011 roku. To wówczas zagrała epizod w serialu "Licencja na wychowanie". Kobieta od lat jest na emeryturze, aktualnie ma 92 lata. Marlena Milwiw nie mieszka już z rodziną. Rok temu trafiła do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. W tym wyjątkowym miejscu przebywa m.in. Zofia Kucówna. Zmarli tam m.in. Andrzej Szopa i Jerzy Połomski, którzy również się tam przeprowadzili w przeszłości.

Baron odwiedza ukochaną babcię w Skolimowie

92-letnia Marlena Milwiw świetnie odnalazła się w Domu Artystów. Jest też w bardzo dobrej formie. Okazuje się również, że Baron chętnie odwiedza babcię w Skolimowie, by spędzać z nią czas. "Pan Baron często odwiedza swoją babcię. To lubiany muzyk" - mówiła informatorka "Super Expressowi". Kilka lat temu w rozmowie z "Galą" Baron również wspomniał o babci. Po jego słowach widać, że ma z nią świetny kontakt. "Babcia niesamowicie mi kibicuje, proszę, napisz to w tekście: Babciu Marleno, pozdrawiam cię i całuję" - wspomina.