Poza pracą Ani Mru Mru. Marcin Wójcik nie rozmawia z kolegami z kabaretu

Założycielem kabaretu Ani Mru Mru jest Marcin Wójcik. Zespół powstał w 1999 roku, a w jego początkowym składzie znaleźli się: Joanna Kolibska, Grzegorz Tatar i Maciej Wojnarowski. W 2001 roku wykrystalizował się obecny skład kabaretu, w którym są Marcin Wójcik, Michał Wójcik i Waldemar Wilkołek. Panowie współpracują ze sobą od ponad 20 lat, co z pewnością ma wpływ na ich stosunki. Jakie relacje łączą ich poza pracą? Więcej zdjęć członków kabaretu Ani Mru Mru znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Komik z kabaretu Paranienormalni przeprasza internautów

Marcin Wójcik szczerze o relacjach z kolegami poza pracą

Lider kabaretu wyznał w ostatnim wywiadzie dla "Faktu", jak wygląda obecnie współpraca z kolegami. "Podczas trasy jesteśmy razem w hotelach, jeździmy jednym samochodem na występy. Powiem szczerze, że to nie jest nawet kwestia tych ponad 20 lat, bo te pierwsze tarcia i pierwsze zmęczenia pojawiły się po pięciu czy sześciu latach wspólnej pracy. Ale myślę, że to normalne w każdej grupie. Nawet Beatlesi się przez to rozpadli" - zażartował. Później wspomniał także o tym, jak wygląda ich relacja poza sceną. "Rzadko do siebie też dzwonimy. Nie jeździmy razem na wczasy, więc sobie odpoczywamy od siebie. Jak jesteśmy w trasie i spędzamy razem kilka dni, mamy o czym rozmawiać i nie jesteśmy sobą zmęczeni. Myślę, że to jest dobre w każdej grupie, która razem pracuje i każdy z chłopaków by powiedział, że radzimy sobie z tym bardzo dobrze" - wyznał Wójcik.

Marcin Wójcik rozwija także swoją karierę solo. Gdzie można go zobaczyć?

Wójcik nie zwalnia tempa i próbuje również swoich sił w solowych występach. Komika będzie można podziwiać w programie "Kabaretowe przeboje" w Zoom TV. W rozrywkowym show występują pierwszoligowe kabarety i kultowi satyrycy, którzy zaprezentują "odważne skecze, niepowtarzalne parodie i całą masę dowcipów na temat otaczającego nas świata". Jednymi z prowadzących są Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Premiera pierwszego odcinka już w poniedziałek, 18 września o godzinie 20:00. ZOBACZ TEŻ: Kabaret Młodych Panów boleśnie zadrwił z Kukiza. Polityk zareagował. "To prawda"