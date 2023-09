Mariusz Błaszczak 17 września pojawił się na bulwarach nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach, gdzie odbył się koncert TVP "Razem dla bezpiecznych granic" dla żołnierzy regionu bałtyckiego. Na scenie wystąpiła Viki Gabor, Maja Hyży i Natasza Urbańska. W pewnym momencie wtargnął na nią również minister obrony narodowej. Nie tylko zdecydował się przemówić do zebranego tłumu, ale przy okazji nawiązał do opublikowanego na X (dawniej Twitter) spotu wyborczego PiS, w którym zaprezentowano zdjęcia dokumentów, w tym fragmentów planu użycia Sił Zbrojnych RP w ramach samodzielnej operacji obronnej, zatwierdzony przez b. szefa MON Bogdana Klicha. "Potwierdza to gen. Różański, były dowódca generalny. Dokumenty dobitnie pokazują, że Lublin, Rzeszów i Łomża mogły być polską Buczą. Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło i będzie broniło każdego skrawka Polski" - mówił Błaszczak. Na koncercie TVP wspomniał o działaniach polskich żołnierzy.

Mariusz Błaszczak przemówił na koncercie TVP. Wspomniał o żołnierzach

Ministerstwo Obrony Narodowej było współorganizatorem koncertu TVP w Suwałkach. Podczas wydarzenia artyści wykonywali piosenki o wojsku. Mariusz Błaszczak ze sceny zwrócił się do publiczności, przy okazji poprosił o okazanie wsparcia i wdzięczności żołnierzom.

Jestem tu, aby przypomnieć światu, że nasi żołnierze od ataku hybrydowego na granicy polsko-białoruskiej bronią granicy NATO i Unii Europejskiej. Stawiają czoła realnemu zagrożeniu. Wspierają swoimi działaniami Straż Graniczną przez 24 godz. na dobę. Oklaskami pokażmy, że jesteśmy im wdzięczni i będziemy wciąż ich wspierać. Działamy, aby nasi żołnierze mieli sprzęt najwyżej jakości, profesjonalne szkolenia i godne zarobki. Odtwarzamy lub tworzymy nowe jednostki, gdzie ich w ogóle nie było lub zostały zlikwidowane. Na ścianie wschodniej rozmieszczamy nowe formacje. (...) Żołnierze, dziękuję wam za siłę i odwagę - zaczął minister Błaszczak.

W dalszej części Mariusz Błaszczak nie omieszkał nawiązać do głośnego spotu, który opublikował kilka godzin wcześniej na X (Twitter). Twierdził w nim, że "rząd Tuska w razie wojny był gotów oddać połowę Polski". Na koncercie TVP wspomniał o obronie terytorium. "Proszę wszystkich, dajmy jasny sygnał, że nie chcemy wojny! Chcemy być gotowi do obrony. Wojsko Polskie ćwiczy i na co dzień współdziała z sojusznikami z Litwy, Łotwy i Estonii, a także innymi wojskami NATO" - dodał na zakończenie. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.