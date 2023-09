Billy Miller, aktor, który zyskał popularność dzięki występom w takich produkcjach jak "Żar młodości", "General Hospital" i "Wszystkie nasze dzieci", zmarł w wieku 43 lat, tuż przed swoimi kolejnymi urodzinami. Mogliśmy go zobaczyć również w popularnym serialu kryminalnym "CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku" czy "Suits". Zdobył trzy nagrody Daytime Emmy: dwie dla najlepszego aktora drugoplanowego w serialu dramatycznym i jedną dla najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu dramatycznym. Śmierć aktora potwierdzili jego bliscy. Więcej zdjęć Billy'ego znajdziesz w galerii na górze strony.

Billy Miller nie żyje. Aktora żegnają bliscy i przyjaciele

O śmierci jako pierwszy dowiedział się portal michaelfairmantv.com. Dopiero później informacje potwierdzili przyjaciele z lokalu "The Belmont", którego Billy był współwłaścicielem. "Trudno jest dzielić się smutnymi wiadomościami, ale wczoraj otrzymałem telefon, że zmarł mój kuzyn Billy Miller. Był synem mojej kuzynki Pat, którą bardzo kocham. Moje serce boleje nad nią, siostrą Billy'ego, Megan i wszystkimi, którzy go kochali. Zamieszczam ten wpis ku pamięci Billy'ego i ponieważ wiem, że niektórzy z was byli jego fanami" - napisał Zeek Taylor.

Co było przyczyną śmierci Billy'ego Millera? Aktor zmagał się z groźnym schorzeniem

Według portalu geniuscelebs.com przyczyną śmierci Millera były powikłania związane z zaburzeniem neurologicznym o nazwie postępujące porażenie nadjądrowe, które doprowadza do unieruchomienia chorego. Aktor usłyszał taką diagnozę w 2021 roku. Choroba nie jest uleczalna. Z kolei tygodnik "Variety" podaje, że Billy Miller od jakiegoś czasu zmagał się również z chorobą afektywną dwubiegunową. Aktor urodził się 17 września 1979 roku w Tulsie w stanie Oklahoma. Po zakończeniu studiów przeprowadził się do Los Angeles. Karierę zaczynał jako model. Dopiero później zyskał popularność dzięki udziałowi w znanej operze mydlanej "Żar młodości". ZOBACZ TEŻ: Był nazywany "polskim Schwarzeneggerem". Glinka zmarł niemal zaraz po szokującej diagnozie