Adele jest już po ślubie? Wygadała się podczas koncertu

Adele w 2019 roku rozstała się z biznesmenem polskiego pochodzenia Simonem Koneckim po trzech latach małżeństwa. Para wychowuje wspólnie dziesięcioletniego dziś syna. W tym czasie jednak wiele się zmieniło - piosenkarka mocno schudła, wróciła do nagrywania i do randek.

Rich Paul jest nowym mężem Adele? Wszystko przez jedno zdanie wypowiedziane ze sceny

Adele i agent sportowy LeBrona Jamesa, Rich Paul, upublicznili swój romans w lipcu 2021 roku, kiedy zostali sfotografowani podczas meczu koszykówki, siedząc obok siebie na trybunach. Źródło bliskie parze powiedziało wówczas portalowi Page Six, że spotykają się "na 100 procent". Kilka miesięcy później Adele w wywiadzie udzielonym magazynowi "Rolling Stone" zachwycała się Paulem, nazywając go "niesamowitym" i "dobrodusznym". Potwierdziła ich związek, twierdząc, że to "najłatwiejsza relacja, jakiej kiedykolwiek doświadczyła". Zdjęcia piosenkarki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

W 2022 roku fotoreporterzy zauważyli u niej na palcu pierścionek z ogromnym brylantem w kształcie gruszki. W sierpniu 2022 roku liderka list przebojów powiedziała w wywiadzie dla "Elle", że nie jest zaręczona, a "po prostu uwielbia biżuterię z najwyższej półki". Kolejne spekulacje, czy aby na pewno mówiła wtedy, prawdę rozpoczęły się, gdy ostatnio podczas występu w Las Vegas zwróciła się do jednej z fanek słowami:

Nie możesz się ze mną ożenić. Jestem hetero, kochanie, i mój mąż jest tu dziś wieczorem

Kiedy fanka odpowiedziała: "Czy możesz spróbować?" piosenkarka zażartowała: "Nie, nie chcę próbować. Jestem z Richem. Jesteś szalona, zostaw mnie w spokoju". Oliwy do ognia dodaje fakt, że Adele podczas innego koncertu w "The Colloseum" w Las Vegas (łącznie ma ich 68 i nazywają się "Weekends with Adele", czyli "Weekendy z Adele") przyznała, że pragnie mieć więcej dzieci. Przyznała nawet, że ma gotową listę imion dla dzieci.

Naprawdę chcę wkrótce znów zostać mamą. Za każdym razem, gdy widzę imię, które mi się podoba, zapisuję je w telefonie - powiedziała Adele podczas wymiany zdań z bywalcem koncertów.