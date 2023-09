Polscy siatkarze zdecydowanie mają dobrą passę. Wygrali nie tylko Ligę Narodów, ale też Mistrzostwo Europy z Włochami na ich terenie. Niekwestionowaną gwiazdą reprezentacji Polski w piłce siatkowej jest kapitan - Bartosz Kurek. Po mistrzostwach wróci z pewnością za jakiś czas do Japonii, gdzie od trzech lat mieszka i pracuje na co dzień - od 2020 roku jest atakującym w japońskim klubie Wolf Dogs Nagoya.

REKLAMA

Zobacz wideo Ciocia Liestyle o remoncie domu

Bartosz Kurek w Japonii. Tak urządził się z żoną

Bartosz Kurek zdążył się przez ten czas już urządzić w Kraju Kwitnącej Wiśni. Siatkarz mieszka w dwupoziomowym apartamencie w mieście Nagoi wraz z żoną (Anną Grejman, również siatkarką). Kobieta czynnie prowadzi konto na Instagramie, pokazując kulisy ich życia na obczyźnie. Dzięki temu widzimy, że w ich gniazdku dominują beże i delikatne szarości, a na stole nie brakuje świeżych kwiatów. A więcej zdjęć Bartosza Kurka i jego żony znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Żona jednego z najlepszych naszych zawodników, jak każda kobieta, jest wielką miłośniczką torebek. Ma na nie oddzielną białą szafkę. Trzeba przyznać, że jej kolekcja jest imponująca. Zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony. Podobne półki znajdują się w całym mieszkaniu, również w salonie. W tym pomieszczeniu stoi również mebel przeznaczony dla ich obojga - wygodna, żółta kanapa, która zdecydowanie wyróżnia się na tle białych półek i podłóg.

Żadna kobieta nie może sobie pozwolić na brak przynajmniej jednego lustra w domu. W apartamencie Kurka znajduje się na pewno jedno duże, w czarnej ramie. To tam ukochana siatkarza czasem robi sobie zdjęcia, prezentując tym samym światu swoje modne stylizacje. Trzeba przyznać, że Anna Grejman ma naprawdę wyczucie stylu!

Sypialnia z kolei urządzona jest w bardzo minimalistycznym stylu. Duże, ale niskie łóżko, ogromna, beżowa pufa, szarobeżowa pufa, małe ozdobne lusterko na podłodze i jedno większe do robienia zdjęć. Szyk, klasa no i mało do sprzątania. Państwo Kurek stawiają więc również na oszczędność czasu. Nie ma się temu co dziwić - Bartosz non stop gra, a Anna, choć zawiesiła swoją karierę sportową w 2018 roku, kiedy poślubiła ukochanego, dziś zajmuje się m.in. tworzeniem contentu na serwis YouTube. A jak wiadomo - nieporządek i zbyt duża ilość niepotrzebnych rzeczy nie wygląda zbyt estetycznie w kamerze.