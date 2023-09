W najnowszym wydaniu programu "Pytanie na śniadanie" działo się naprawdę sporo. Z samego rana widzów powitała Ida Nowakowska w duecie z Tomaszem Wolnym. W trakcie trwania programu wielokrotnie łączono się z korespondentami, którzy znajdowali się pod sceną w Wilnie. Wszystko za sprawą tego, że wieczorem 17 września odbędzie się tam koncert "Roztańczona Litwa. Letnia trasa TVP". W jednym z ujęć pokazano rozmowę z Blanką, piosenkarką, która w tym roku reprezentowała Polskę na Konkursie Eurowizji. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem. Wokalistka nie wydawała się być zbyt rozmowna. Reporter próbował wybrnąć z sytuacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka opowiedziała o relacji z Jannem

Niezręczny wywiad z Blanką. Reporter TVP miał trudny orzech do zgryzienia

W jednym z wejść reporter TVP towarzyszył Blance w trakcie przygotowań do próby. Ta nie wydawała się być jednak w najlepszym nastroju do rozmów. "Wszystko gotowe, wszystkich zachęcam do oglądania" - rzuciła krótko. Aby pociągnąć rozmowę, reporter zapytał, jakie utwory zamierza zaprezentować na scenie. "Oczywiście, że będzie "Solo" i będzie "Boys are toys". Mam nadzieję, że wszyscy będą bacznie oglądać" - powiedziała. Reporter jednak nie dawał za wygraną i zadał kolejne pytanie. "Twoje występy charakteryzują się tym, że są najbardziej roztańczonymi kawałkami. Dziś też tak będzie?" - zapytał. "Zawsze tak będzie" - odparła.

W dalszej części wywiadu rozmowa również niezbyt się kleiła. W następnym pytaniu korespondent zapytał o reakcję publiczności. "Nie pierwszy raz jesteś na Litwie, jak kojarzysz występy przed litewską publicznością? Choć dziś będzie tu też wielu Polaków" - stwierdził. Blanka przewróciła oczami i dała mu do zrozumienia, że popełnił błąd. "Akurat to będzie mój pierwszy występ na Litwie. Wcześniej robiłam tu inne rzeczy, promowałam piosenkę, więc to będzie pierwszy koncert" - wyjaśniła. Mimo wpadki reporter nie dawał za wygraną i po raz kolejny zapytał. "Chcę cię pociągnąć za język. Jaka jest playlista przygotowana na ten wieczór?". Blanka zdobyła się jedynie na stonowaną i oschłą wypowiedź. "Solo" i "Boys like toys" - odpowiedziała. Zdjęcia piosenkarki znajdziecie w galerii na górze strony.

Blanka Fot. KAPiF