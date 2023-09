Kinga Zawodnik zyskała rozpoznawalność za sprawą udziału w programie "Dieta czy cud?", do którego, jak sama później wspominała, została zaproszona przez przypadek. Z wykształcenia prezenterka jest technikiem farmaceutycznym i pracowała właśnie w aptece, gdzie dostrzegła ją jedna z producentek show TVN-u i zaprosiła do współpracy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kalczyńska zmieszała się, gdy została zapytana o złe traktowanie w TVN-ie

Kinga Zawodnik przeszła operację zmniejszenia żołądka. Teraz pokazała zdjęcia

Kinga Zawodnik okazała się być strzałem w dziesiątkę. Jej poczucie humoru i luz przed kamerą przyciągnęły przed ekrany telewizorów mnóstwo widzów, którzy ciekawi byli, jakie efekty będą dawały prezenterce różne diety. I jak to w życiu - po niektórych chudła, a inne okazywały się być totalnie bezsensowne. Jakiś czas temu Zawodnik poinformowała swoich obserwatorów, że zdecydowała się na interwencję lekarską tj. operację bariatryczną. Kinga Zawodnik powiedziała w wywiadzie dla Plotka, że zakwalifikowała się na operację na NFZ. Tuż po czuła się bardzo źle, ale obecnie jest już o wiele lepiej. Ujawniła również, że niewiele ponad tydzień po operacji weszła na wagę i zobaczyła, że schudła już 11 kilogramów. Teraz Kinga opublikowała w sieci nowy wpis, w którym dokładnie opisała, co czuła przed, jak i po operacji oraz pokazała, jak w tym czasie wyglądała. Jak wyznała, sam post przychodzi jej "z trudnością". Nie ukrywa jednak, że sporo przeszła i wycierpiała. Marzy jednak o tym, by jej historia była pomocna dla osób, które być może znajdą się w podobnej sytuacji. Pokazała mnóstwo zdjęć. Więcej fotografii Kingi Zawodnik możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Przychodzi mi to z trudnością, bo dużo bólu się wycierpiałam i chciałabym zapomnieć… Ale! Uważam, że moja historia będzie pomocna dla wielu osób i zbiorczo odpowiem na większość powtarzających się pytań w wiadomościach prywatnych i ankietach. Jak widzicie, ja po operacji mocno zasiniałam. Ale u mnie to normalne, mam już takie ciało. Delikatnie uderzenie u mnie wywołuje ogromne siniaki. Dużo osób nie ma w ogóle żadnych siniaków po operacji - relacjonowała.

Kinga Zawodnik po operacji bariatrycznej instagram.com/kinga_zawodnik_official