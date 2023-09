Klamka zapadła. Lewandowska zamyka swój biznes. "Jest we mnie tyle emocji"

Anna Lewandowska jest właścicielką wielu firm. Żona Roberta Lewandowskiego ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów. Można do nich zaliczyć między innymi firmę kosmetyczną czy z cateringiem dietetycznym. W 2018 roku otworzyła również Healthy Center by Ann w Warszawie. Było to miejsce, w którym klienci mogli poćwiczyć i uzyskać rady od dobrze wyszkolonych trenerów. Oferowało różnego rodzaju treningi. "Było", ponieważ celebrytka podjęła decyzję o jego zamknięciu. Na profilu na Instagramie wyznała, co skłoniło ją do tej decyzji.

Anna Lewandowska podjęła ważną decyzję. Chodzi o jej biznes

Anna Lewandowska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Znana trenerka zyskała ponad pięć i pół miliona obserwujących na Instagramie. To właśnie tam podzieliła się z fanami ważną decyzją. Postanowiła rozwijać swoje firmy w Barcelonie, tam, gdzie obecnie mieszka z rodziną. W związku z tym zadecydowała, aby zamknąć Healty Center by Ann we wrześniu 2023 roku. "Moi drodzy, dziś kilka słów o zmianach, które nadchodzą. Nie jest to dla mnie łatwe. [...] Mam marzenia, które chcę realizować. Chcę rozwijać swoje firmy też tutaj, w Barcelonie. [...] Podjęłam ważne decyzje, niełatwe, aż łezka się w oku kręci, ale przygoda z Healthy Center by Ann we wrześniu dobiega końca" - mówiła w lipcu.

Anna Lewandowska podkreśliła wówczas, że jej najbliższy współpracownik otwiera nowe miejsce, które będzie oferowało podobne usługi. Zaprosiła swoich obserwatorów do zapisania się na zajęcia do nowego Palm Studio w Warszawie. Tam też przenosi się cały "Healthy Team". Zamknięcie biznesu nie mogło się odbyć bez ostatniego treningu. Całość została zrelacjonowana na Instagramie. Lewandowska nie kryła emocji. Więcej zdjęć Anny Lewandowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Lewandowska podziękowała fanom za wsparcie. Będzie dalej rozwijać się w Barcelonie

Lewandowska poprowadziła ostatni trening w Healthy Center by Ann. Wyznała, że zamknięcie miejsca, które rozwijała przez pięć lat, wiązało się z ogromnymi emocjami. Celebrytka pokazała obserwatorom, jak przebiegły ostatnie ćwiczenia. Tego dnia cały lokal pękał w szwach. Nie jest to jednak ostatecznie pożegnanie się Lewandowskiej z działalnością w Polsce. "Jest we mnie tyle emocji, ale też jestem bardzo wdzięczna za to, co wydarzyło się tutaj przez wiele lat, bo dzisiaj moje ostatnie spotkanie z Healthy Center by Ann. Zaraz cały mój team przenosi się do Palm Studio, gdzie będą prowadzili treningi. Czasem będę wpadała też tam. Widzimy się na obozach, healthy weekendach i szykujemy dla was jeszcze dużo, dużo różnych aktywności. Ja wam z tego miejsca bardzo dziękuję. (...). Co to był za trening! Dziękuję wam za wszystkie lata pracy, za wasz wylany pot, za lata spotkań, za tyle emocji" - podsumowała na swoim profilu. ZOBACZ TEŻ: Lewandowska w "DDTVN" mówi o nowym biznesie. Nawiązała też do tajemniczej cieszynki męża