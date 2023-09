Klaudia El Dursi związana jest z Jackiem Leszczyńskim, z którym ma syna Jana (urodzonego w 2014 roku). Para wspólnie wychowuje również dziecko Klaudii z poprzedniego związku - urodzonego w 2009 roku Dawida. Ostatnio rodzinie przytrafiło się przykre zdarzenie, które dotyczyło młodszej pociechy gwiazdy.

Klaudia El Dursi z synem w szpitalu. "Nie wiem, jak sobie z tym poradzimy"

Okazało się, że dziewięcioletni Jaś uległ wypadkowi. Konieczna była wizyta w szpitalu. El Dursi opublikowała InstaStory z bydgoskiej placówki szpitalnej i opisała, co się wydarzyło. Doszło do "niewinnego upadku", który w efekcie okazał się niefortunny. Następnie dodała, że bardzo lubi miasto, w którym mieszka i gdzie uczą się jej synowie, jednak jak na 300 tys. mieszkańców, jedna placówka przyjmująca dzieci w weekend to trochę mało.

Uwielbiam tę moją Bydgoszcz, ale na ponad 300 tys. mieszkańców jest tylko jedna placówka, która przyjmuje dzieci z urazami i weekend na dyżurze jest tylko jeden lekarz - napisała.

El Dursi z synem w szpitalu instagram.com/klaudia_el_dursi

W kolejnym "story" poinformowała, że po "wielu długich godzinach" opuścili z Jasiem szpital. Okazało się, że chłopiec ma złamany palec oraz gips założony na około cztery do sześciu tygodni. Dodała, że nie ma jeszcze pomysłu, jak sobie z tym poradzą, ponieważ Jaś ma złamany palec lewej ręki, a właśnie tą ręką się posługuje. Z pewnością zaczęło ją zastanawiać, jak chłopiec będzie radził sobie podczas lekcji. Była uczestniczka "Top Model" zapowiedziała jednak, że "znajdzie jakieś rozwiązanie później", ponieważ teraz muszą opaść emocje.

Jeszcze nie mam pomysłu, jak sobie z tym poradzimy - wyznała Klaudia.

Klaudia El Dursi. Od "Top Model" po "Hotel Paradise"

W 2011 roku 22-letnia wówczas Klaudia El Dursi zdobyła tytuł Miss Fitness Poland. Zagrała epizodyczne role w wielu filmach i serialach. Wzięła udział w ósmej edycji "Top Model", w której otrzymała złoty bilet, tym samym gwarantując sobie miejsce w domu modelek. Spodobała się stacji TVN na tyle, że obsadzono ją w roli prowadzącej program "Hotel Paradise". Otrzymała ofertę zagrania w "365 dni", lecz odmówiła jej. Więcej zdjęć Klaudii El Dursi znajdziecie w naszej galerii na górze strony.