Cichopek tuż przed rocznicą wyjechała z córką. To tam wzięła ślub z Hakielem

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel 20 września 2008 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Ich miłość rozkwitła na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" w 2005 roku. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w Zakopanem w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci: 13-letniego Adama oraz dziewięcioletniej Heleny. Para uchodziła za jedną z najlepiej dobranych w polskim show-biznesie. Aż do marca 2022 roku. Wtedy opublikowali oświadczenie i poinformowali o tym, że zdecydowali się zakończyć małżeństwo po prawie 14 latach. 16 września br. Cichopek wybrała się do Zakopanego. Na kilka dni przed rocznicą.

REKLAMA

Zobacz wideo Kalczyńska pracuje teraz w... liceum. "Na szczęście pracy mam sporo"

Cichopek w Zakopanem. Za kilka dni obchodziłaby 15. rocznicę ślubu

Katarzyna Cichopek po rozstaniu związała się z Maciejem Kurzajewskim. Para wspólnie pracuje i podziela pasję do podróży. Marcin Hakiel długo dochodził do siebie po rozpadzie małżeństwa. Szczęście odnalazł u boku Dominiki. Niestety niedawno para podjęła decyzję o zakończeniu związku. Tancerz znów jest singlem. Hakiel po rozstaniu z Cichopek był już w Zakopanem. Publikował wtedy na Instagramie wspominki z dnia ślubu. Tym razem to jednak aktorka pojechała do górskiej miejscowości i to bardzo blisko ważnej dla nich daty.

Aktorka oprócz tego, że gra w "M jak miłość" i prowadzi "Pytanie na śniadanie" prężnie działa na Instagramie. Może liczyć na wiele płatnych współprac. Jedną z nich był wyjazd w góry. Postanowiła zabrać ze sobą córkę. Razem z Heleną weekend spędziły w Gorcach, a później udały się do Zakopanego. Katarzyna Cichopek na Instagramie nagrała obszerną relację z wycieczki do Bramy w Gorcach i podziękowała hotelowi w Zakopanem za zaproszenie. Na nagraniach i zdjęciach wygląda na bardzo szczęśliwą. Najwidoczniej zapomniała, jakie ważne wydarzenie miało tu miejsce prawie 15 lat temu.

Marcin Hakiel był gościem Wojewódzkiego. Opowiedział o małżeństwie. Znowu

Tancerz był gościem w programie "Kuba Wojewódzki". Marcin Hakiel mówił wprost o zakończonej relacji z Katarzyną Cichopek. "Z byłą małżonką tworzyliśmy taki tandem medialny. Teraz już nie ma tego tandemu. Jestem solo i w sumie robię to, na co mam ochotę. Nikomu nie robię krzywdy. Jeżeli ktoś porówna to, jaki byłem kiedyś, a jaki jestem teraz, to teraz jestem po prostu bardziej sobą" - wspomniał w programie. W tym czasie Katarzyna Cichopek wybrała się na wakacje z ukochanym do Egiptu. Ciekawe czy chciała uciec od medialnego szumu.