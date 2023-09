Joanna Koroniewska zemściła się na mężu. "Cała się gotuję"

Mediów społecznościowych Joanny Koroniewskiej nie można brać śmiertelnie poważnie. Była gwiazda "M jak miłość", od dawna powiększa swoje zasięgi w internecie, dzięki satyrze. Teraz do zabawnego według niej wpisu, wykorzystała wyjazd Macieja Dowbora na turniej tenisa. Zamieszczając jego zdjęcie w nie najkorzystniejszym wydaniu, które dostała od Katarzyny Zielińskiej, wspomniała o słodkiej zemście za to, że prezenter Polsatu śmiał zostawić ją samą z dziećmi na weekend. Wyszło zabawnie?

Koroniewska mści się na Dowborze

Na zdjęciu z prawdopodobnie planu "Twoja twarz brzmi znajomo", które Joanna Koroniewska pokazała w sieci, widzimy Macieja Dowbora w obcisłych, skórzanych spodniach, topie z podobnego materiału na ramiączkach, odsłaniającym cały brzuch, ogromnym naszyjniku i... czepku imitującym łysinę. "Słodka zemsta. Co wymyślić 'w prezencie' mężowi, jak już powróci z wojaży?! Maciej Dowbor wyjechał na cały weekend na turniej tenisowy. Ja nie dość, że cały tydzień próby, spektakle wraz z weekendem w teatrze, to jeszcze ogarniam mu dzieci" - napisała niby z wyrzutem Joanna Koroniewska. Okazuje się, że "kompromitujące" zdjęcie to za mało za "przewinienie", jakiego dopuścił się Dowbor. "Jakieś pomysły?! Im bardziej złośliwe tym lepsze. Cała normalnie się gotuję. Dziękuję Katarzyna Zielińska za fotkę i inspirację! W punkt na mój dzisiejszy nastrój" - dodała, opatrując fotografię męża hasztagiem "żony lepiej nie denerwować". Lubicie jej poczucie humoru? Czekacie, co jeszcze wymyśli?

Maciej Dowbor Fot. instagram.com/joannakoroniewska

Nie wszystkich zachwyca pomstowanie na Dowbora

Fani Joanny Koroniewskiej szybko zaczęli podsyłać swoje pomysły na zemstę. "Dać go do trójki klasowej" - napisała jedna z osób. "To jest pomysł!" - odpisała Koroniewska. Jedna z fanek aktorki zastanawiała się, dlaczego karać męża za uprawianie sportu i stwierdziła, że zamiast tego lepiej byłoby pojechać z nim i mu kibicować. "To nie kara. Raczej upomnienie. A dlaczego? Ponieważ to nie jest tak, że ja siedzę w domu i czekam na niego z obiadem, ale pracuję, więc siłą rzeczy jechać nie mogę. Cudnie, że mąż pozwala ci rozwijać swoją pasje sportową. Naprawdę ciesz się, że masz taka możliwość" - stwierdziła aktorka.

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska Fot. Kapif.pl