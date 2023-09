Jarosław Bieniuk po śmierci Anny Przybylskiej był w związku z Martyną Gliwińską. Para rozstała się jednak, gdy kobieta była w ciąży. Mają syna Kazika, nad którym opieką się dzielą. Były piłkarz trzy lata temu związał się z modelką Zuzanną Pactwą. Ich miłość kwitnie, a zakochani wyglądają na bardzo szczęśliwych. Ostatnio byli gośćmi na weselu przyjaciół we Włoszech. Nie szczędzili sobie czułości. Wśród zaproszonych gości znalazło się więcej znanych nazwisk, m.in. Natalia Siwiec.

Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa na weselu przyjaciół w Rzymie

Niedawno para świętowała trzecią rocznicę związku. Przebywali wtedy na wakacjach w Marbelli. Zakochani chętnie pokazują w mediach społecznościowych, jak upływa im czas. Mają nawet na koncie wspólną okładkę. Weekend para spędziła w Rzymie. Zostali zaproszeni na ślub przyjaciół. Fotografiami pochwalili się na Instagramie. Modelka postawiła na satynową, maxi sukienkę na cienkich ramiączkach i z bardzo głębokim dekoltem w kolorze oliwkowym. Wysokie rozcięcie spódnicy eksponowało białe, wiązane szpilki. Kreacja podkreśliła opaleniznę i figurę Zuzanny Pactwy. Do stylizacji dobrała złotą biżuterię w postaci grubej bransolety i naszyjnika, który sięgał aż do biustu. Były piłkarz miał na sobie szaro-błękitny garnitur, białą, rozpiętą koszulę i sneakersy. Na opublikowanych zdjęciach nie szczędzili sobie czułości. "Zakochani w Rzymie" - podpisał zdjęcie Jarosław Bieniuk.

Natalia Siwiec z mężem pozowali pod tym samym monumentem

Wśród gości weselnych była także zaproszona Natalia Siwiec z partnerem Mariuszem Raduszewskim. Celebrytka również pochwaliła się ceremonią przyjaciół na Instagramie. Razem z ukochanym zapozowała na tle tej samej rzeźby, co piłkarz i modelka. Natalia Siwiec miała na sobie czerwoną suknię do ziemi. Kreacja była na jedno ramię, które opadało luźno aż do ziemi. Materiał na brzuchu składał się z szerokiego pasa, który odkrywał skrawek ciała. Siwiec na szyi miała ozdobny biały choker z dużą różą. Jej partner postawił na czarny, tradycyjny garnitur i muszę oraz melonik. Zdjęcia znajdziecie w galerii u góry strony.