Kabula, która przyszła na świat w małej wiosce w Tanzanii, nie miała łatwego życia na start. 25-letnia dziś dziewczyna ma albinizm, który przyczynił się do okrutnych doświadczeń. Wskutek przesądów na temat jej choroby została zaatakowana przez mieszkańców afrykańskiego kraju do i straciła rękę. Jej historią zainteresowała się Martyna Wojciechowska, która uczyniła z Tanzanki bohaterką odcinka jednego ze swoich programów. Ich relacja pogłębiła się do tego stopnia, że dziennikarka postanowiła adoptować Kabulę w 2017 roku. Dziewczyna od tego czasu nie przestaje się rozwijać, jak i działać również w internecie. Ostatnio jedna ze złośliwych obserwatorek zarzuciła jej, że ta nie zna języka polskiego. Na odpowiedź nie musiała długo czekać.

Zobacz wideo Martyna Wojciechowska ujawnia nowe fakty o Kabuli. Jest uzależniona od jednej rzeczy dostępnej w Polsce

Internautka zarzuciła Kabuli, że nie zna polskiego. Odpowiedziała. "Dobre!"

"Wypadałoby znać język matki adopcyjnej, która uratowała ci życie i dała nowe" - napisała złośliwie internautka. Kabula opublikowała komentarz widzki na TikToku, wraz z odpowiedzią. "Daj mi spać, odpowiem ci, gdy będę we śnie. Dobranoc" - czytamy. Obserwatorom Kabuli bardzo przypadł do gustu jej komentarz. "Jesteś najlepsza! Mega silna kobieta i wzór do naśladowania", "Super, dobre!", "Dobre, dobre!" - napisali pod materiałem Kabuli.

Jak wygląda biologiczna matka Kabuli? Jest zdjęcie

Pod koniec 2022 roku Wojciechowska zamieściła na Instagramie wyjątkową fotografię. W kadrze widzimy Kabulę w towarzystwie biologicznej mamy i siostry. Pochwaliła się wówczas, że 25-latka dostała się na studia prawnicze i rozpoczyna nowy etap w edukacji. "Co za trio! Kabula z mamą i siostrą. Mam już oficjalne potwierdzenie, że Kabula dostała się na studia prawnicze! Już za chwilę zaczyna życie studentki w innym mieście, co oznacza dla niej dużo zmian" - pisała dumna Wojciechowska. Podróżniczka wypowiada się o matce Kabuli w bardzo ciepłych słowach. Przyznała, że kobieta była jej wdzięczna, że jej córka dostała szansę od losu. Więcej zdjęć Wojciechowskiej z Kabulą i jej bliskimi znajdziecie w naszej galerii na górze strony.