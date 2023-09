Selena Gomez jest właścicielką jednej z najlepiej prosperujących marek kosmetycznych. Sama jest świetną reklamą swoich produktów. Ostatnio razem z przyjaciółką Taylor Swift brylowały na MTV VMA 2023. Zachwyciły wtedy w pięknych kreacjach i starannych makijażach. Selena Gomez nie ma jednak nic przeciwko, aby pokazać się w naturalnej wersji fanom. Często publikuje zdjęcia czy filmiki, na których pokazuje rutynę pielęgnacyjną lub jak wykonuje makijaż kosmetykami własnej marki. Tym razem opublikowała fotografie z triumfatorką tegorocznej imprezy - Taylor Swift na Instagramie. Jest bardzo naturalne.

Selena Gomez bez makijażu na zdjęciu z Taylor Swift

Przyjaźń między gwiazdami rzadko się sprawdza. Jednak Gomez i Swift od lat udowadniają, że jest to możliwe, nawet jeśli działają w tej samej branży. Wokalistki spędziły ostatnio miło czas nad oceanem. Wygląda na to, że razem z innymi spotkały się na kolacji. Była Justina Biebera pochwaliła się zdjęciem z przyjaciółką na Instagramie, gdzie obserwuje ją aż 428 milionów osób. Selena Gomez postawiła na naturalność. Nie miała ani grama makijażu, a włosy zostawiła w nieładzie. Z twarzy nie schodził jej uśmiech. Taylor Swift również prezentowała się pięknie, jednak na jej powiekach dało się dostrzec delikatny makijaż i podkreślone kredką oczy. Włosy pozostawiła związane. Widać, że łączy ich prawdziwa przyjaźń. Zauważyli to także fani, którzy pod postem pozostawili masę miłych komentarzy. "Dwie ładne przyjaciółki", "Najlepszy duet na świecie", "Najlepsza przyjaźń" - czytamy.

Selena Gomez od lat walczy z body shamingiem

Selena Gomez od lat choruje na toczeń. Schorzenie wpływa na wagę piosenkarki, która od dłuższego czasu musi zmagać się z krytycznymi komentarzami. Gwiazda propaguje ciałopozytywność i walczy z body shamingiem. Wokalistce zarzucano, że jej ciało nie wygląda już tak, jak jeszcze kilka lat temu. "Moje ciało nie musi wyglądać jak u nastolatki, bo już nią nie jestem" - tłumaczyła. Więcej zdjęcia Seleny Gomez bez makijażu znajdziecie w galerii u góry strony.