Telewizyjne programy emitowane na żywo rządzą się swoimi prawami. Nie brakuje w nich nieoczekiwanych sytuacji, czasem także niebezpiecznych dla uczestników. Przekonał się o tym Piotr Gruszka, który komentował poczynania polskich siatkarzy i tuż przed finałem mistrzostw Europy został "ustrzelony" przez jednego z reprezentantów Polski. Nagranie zostało opublikowane w mediach społecznościowych Polsatu i momentalnie stało się hitem sieci.

Piotr Gruszka dostał w głowę piłką podczas wywiadu. Jest nagranie

Piotr Gruszka w rozmowie z Jerzym Mielewskim na antenie Polsatu Sport mówił o kwestiach taktycznych przed nadchodzącym meczem. Wnet z całego impetu został trafiony piłką w głowę. "Piotrze, spokojnie, żyjesz?" - zapytał zakłopotany sytuacją reporter stacji. "Uśmiechnął się Marcin Janusz, ciekawe od kogo to było, zaraz dostaniemy informację" - dodał Mielewski. "Szkoda, że nie mogę oddać, ale życie... Czuć siłę" - skwitował Gruszka.

Widzom nie jest do śmiechu. Zarzucają stacji, że naraziła rozmówców na niebezpieczeństwo

Widzowie dość krytycznie podeszli do sytuacji. Wielu z nich oceniło, że miejsce, w którym wywiad został przeprowadzony, było wyjątkowo niebezpieczne, a incydent mógł skończyć się dużo gorzej. "Bardzo mądre ustawienie dziennikarzy, podczas gdy siatkarze trenują uderzenia…", "Ale miejsce na wywiad sobie wybraliście...", - czytamy w komentarzach na X (Twitter).

