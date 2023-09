W ciągu ostatnich dni książę Harry i Meghan Markle przebywali w Dusseldorfie, gdzie zostały zorganizowane igrzyska Invictus Games. Europejskie media śledziły każdy krok księżnej Sussex i rozpisywały się na temat jej stylizacji podczas wydarzenia. Do sieci trafił jednak filmik, na którym można dostrzec, że Meghan została zignorowana przez organizatorów. Tego z pewnością się nie spodziewała.

Meghan zignorowana. "Zobaczcie jej zaciśniętą szczękę"

Na nagraniu, które trafiło na TikToka możemy dostrzec Meghan Markle u boku księcia Harry'ego. Meghan mówiła coś do przedstawicielki organizatorów igrzysk, ale ona kompletnie ją ignorowała. W tym czasie kobieta wsłuchiwała się w słowa Harry'ego. Księżna Sussex była wyraźnie zaskoczona tą sytuacją i wyglądała na skonsternowaną. Z kłopotliwego zdarzenia uratowała ją osoba, która podała jej mikrofon do ręki. Tiktokerka o nicku "SweetieTwilight51" zaapelowała do Meghan, żeby dała pole do popisu księciu Harry'emu.

Kiedy Meghan została zignorowana, zobaczcie jej zaciśniętą szczękę (...). Nie zawsze jesteś w centrum uwagi. Invictus Game to wspólne przedsięwzięcie rodziny królewskiej, więc oddaj przestrzeń księciu Harry'emu - napisała Tiktokerka.

Meghan na zamknięciu igrzysk. Pozwoliła sobie na kreację wbrew dworskiej etykiecie

Meghan Markle dołączyła do męża w Dusseldorfie 12 września. W tym dniu miała okazję wygłosić przemówienie do zawodników Invictus Games, ich bliskich i przyjaciół. Media rozpisują się także na temat kreacji, w której żona księcia Harry'ego pojawiła się na ceremonii zamknięcia igrzysk. Księżna Sussex postawiła na niebieską suknię odsłaniającą ramiona od Cult Gaia za blisko 4,5 tysiąca złotych. Stylizację uzupełniła beżowymi szpilkami i złotą biżuterią. Włosy miała związane w kok. Komentatorzy podkreślali, że na taką kreację nie mogłaby sobie pozwolić, gdyby wciąż musiała trzymać się zasad dworskiej etykiety. Nagie ramiona są bowiem wykluczone w takim wypadku. Meghan nie jest już jednak aktywną członkinią rodziny królewskiej, stąd też dress code przypisany do rojalsów jej nie obowiązuje.

