Wystartowała nowa kampania społeczna Unii Metropolii Polskich. Profrekwencyjna akcja ma na celu zachęcenie jak największej liczby osób do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Odbywa się pod hasłem "Nie śpij, bo cię przegłosują", które nawiązuje do wyborów z 1989 roku. Wzięło w niej udział wiele gwiazd, m.in. Małgorzata Rozenek. Swoje poparcie na Instagramie zadeklarowała także Karolina Ferenstein-Kraśko.

REKLAMA

Zobacz wideo Leon Myszkowski wspomina pierwszą randkę. "Zadzwoniłem do przyjaciela i powiedziałem: "Chyba się ku*wa zakochałem"

Żona Piotra Kraśko apeluje o pójście na wybory parlamentarne

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Miesiąc przed wyborami ruszyła akcja "Nie śpij, bo cię przegłosują". W Gdańsku i Warszawie stanął ogromny budzik, który odlicza dni do wyborów parlamentarnych. Wielu nagłaśniało też akcję w mediach społecznościowych. Żona Piotra Kraśki chętnie dzieli się na Instagramie kadrami z życia codziennego. Jej rodzina jest w posiadaniu jednej z największych stadnin koni w kraju. Jazda konna to jej wielka pasja, co widać po licznych nagrodach w zawodach. Dziennikarka zazwyczaj w mediach chętnie dzieli się informacjami na temat hobby. Tym razem postanowiła nagłośnić ważną kampanię, w której wzięła udział. Opublikowała zdjęcie w T-shircie z hasłem akcji i zaapelowała do obserwatorów.

Dziele się tu zazwyczaj z wami lekkimi treściami z mojego życia, tym razem całkiem na serio i na poważnie! Kto deklaruje już teraz, że się dołączy? Dajcie znać w komentarzach, zostało nam 28 dni. Nie możemy przespać tego momentu, bo wybory to czas decyzji o kształcie państwa - od wartości, po gospodarowanie pieniędzmi. Jak prześpimy, to inni wybiorą za nas. Każdy głos się liczy, bo wynik to suma indywidualnych wyborów.

Dalej nawiązała do "Solidarności" i pamiętnych wyborów z 1989 roku. "Minęły 34 lata, a hasło #nieśpijbocięprzegłosują z wyborów, które 4 czerwca 1989 roku zmieniły bieg naszej historii Polski, a w konsekwencji również innych krajów oddzielonych od wolnego świata żelazną kurtyną, nic nie straciło na aktualności. Frekwencji w pełni wolnych i demokratycznych wyborach parlamentarnych nie udało nam się w Polsce pobić od ponad 100 lat" - napisała na koniec. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.