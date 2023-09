Maciej Maleńczuk to jeden z najbardziej kontrowersyjnych artystów w Polsce. Przyzwyczaił fanów, że nie owija w bawełnę. Ostry jak brzytwa język to jego znak rozpoznawczy. Znany jest także z rozrywkowej przeszłości. Muzyk był uzależniony od licznych używek. Obecnie jednak znacznie przystopował i wygląda na to, że wieczory woli spędzać przed telewizorem. Upodobał sobie show Dody. Nie miał jednak nic dobrego do powiedzenia na temat artystki.

REKLAMA

Zobacz wideo Patricia Kazadi o Dodzie. "Wszystko, co ona mówi, jest albo śmieszne, albo trochę chamskie". Zobaczy jej reality show?

Maciej Maleńczuk o fenomenie Dawida Podsiadło

Muzyk wciąż występuję na scenie. Jest też jedną z gwiazd Polsatu. Tak samo jak Doda, która niedawno dołączyła do tego grona. W wywiadzie dla Onetu Maleńczuk mówił o fenomenie Dawida Podsiadło, który zrobił ogromną karierę na polskiej scenie muzycznej. "Jest taki wiersz: "Nie temu szczyt dany, kto kamień pcha, będąc ciągle w połowie drogi". Są tacy ludzie, którzy ten kamień pchają całe życie i dochodzą do sukcesu ciężką pracą, a przychodzi taki Podsiadło i wszystko rozwala. Robi show, który sprzedaje się lepiej niż Black Sabbath i chociaż tego nie rozumiem, to muszę to uznać" - mówił.

Muzyk uderza w Dodę

Maleńczuk w dalszej części rozmowy odniósł się do innej znanej gwiazdy polskiej sceny muzycznej. O Dodzie ostatnio jest głośno za sprawą programu "Doda. Dream Show". Wokalistka pokazuje w nim kulisy przygotowań do najnowszej trasy koncertowej. Możemy również ujrzeć artystkę w bardziej bezbronnej i prywatnej wersji. Maciej Maleńczuk uważa jednak, że gwiazda, która w zeszłym roku świętowała 20-lecie na scenie, nigdy nie osiągnie tego, co np. Dawid Podsiadło. Widać, że obejrzał jej program i ma pewne tezy. "Z drugiej strony mamy panią Dodę, która teraz w swoim programie "Dream show" pcha swój kamień w sposób, który mi przypomina Syzyfa. Wyższa huśtawka, lepsza scena, bardziej spektakularna choreografia. Jednak wciąż jej się to nie udaje. Płacze przed kamerą, zastanawiając się, dlaczego nie ma tego, co Podsiadło" - skwitował kontrowersyjny muzyk.