Po raz pierwszy pierścionek zaręczynowy na palcu Kasi Cichopek można było zauważyć pod koniec 2022 roku. Kilka miesięcy temu była żona Macieja Kurzajewskiego zwróciła uwagę, że błyskotka na palcu gwiazdy "M jak miłość" jest łudząco podobna do tej, którą sama swego czasu dostała od prezentera. Ponoć do zaręczyn gospodarzy "Pytania na śniadanie" doszło w Jordanii i para od miesięcy ma planować ślub. Czy ich koleżanka z programu szykuje się na uroczystość? Gdy spotkaliśmy Izabellę Krzan na planie programu "Rytmy Dwójki", zapytaliśmy ją o to.

Co ze ślubem Cichopek i Kurzajewskiego?

Choć prezenterzy "Pytania na śniadanie" często podkreślają w wywiadach o programie, że na planie śniadaniowego show Dwójki panuje ciepła atmosfera i wszyscy są jedną, wielką rodziną, Izabella Krzan jest zdystansowana do kolegów z pracy. Choć ich lubi, to widuje się z nimi od wielkiego dzwonu, bo program zazwyczaj prowadzi z Tomaszem Kammelem. Resztę par prowadzących widzi zazwyczaj przy różnych telewizyjnych uroczystościach czy kręceniu spotów reklamowych. Z tego powodu nie żyje zbytnio ich prywatnym życiem i nie myśli, by szykować się na ślub Kurzajewskiego i Cichopek.

Nie, nie szykuję się, bo nic mi o tym nie wiadomo. Nie wiem, czy byłabym na liście gości. Ja im życzę dużo szczęścia i myślę, że tak jak ty, będę obserwować z boku" - powiedziała w rozmowie z reporterem Plotka Izabella Krzan.

Paulina Smaszcz pokazywała swój pierścionek od Kurzajewskiego

Przypomnijmy, że póki co, Cichopek i Kurzajewski nie podzielili się publicznie zdjęciami ze swoich zagranicznych zaręczyn, ale ze względu na powiązania rodzinne, w ich posiadaniu ma być Paulina Smaszcz. Od razu na palcu prezenterki dopatrzyła się pierścionka bardzo podobnego do tego, który widziała już na swojej dłoni. Po rozwodzie z Kurzajewskim dała go ich najstarszemu synowi, ale Plotkowi pokazała, jak wyglądał. "To jest ten pierścionek, który ja dostałam od Kurzajewskiego, a teraz nosi go Laura, bo dostała go od Franka [na zdjęciu prywatnym Pauliny Smaszcz - przyp. red.]. Obrączki, pierścionek zaręczynowy i wszystkie pamiątki po małżeństwie z Kurzajewskim przekazałam już dawno temu Frankowi i Laurze. A Kurzajewski teraz te same kupuje pani Katarzynie i wozi ją po miejscach, gdzie rodzinnie spędzaliśmy czas. Ciekawe, czy ślub wezmą też w naszych rodzinnych miejscach? Poczekamy, zobaczymy" - skwitowała w rozmowie z nami Paulina Smaszcz.

Pierścionek zaręczynowy Pauliny Smaszcz Fot. Plotek Exclusive