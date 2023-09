Książę Harry jest inicjatorem Igrzysk Niezwyciężonych, skierowanych do żołnierzy i weteranów wojennych. W tym roku zawody odbyły się w Düsseldorfie, a sam syn króla Karola III przebywał tam od 9 września. Jego żona Meghan Markle dołączyła do niego dopiero trzy dni później. Wydarzenie zostało zakończone wyjątkową ceremonią z udziałem prezydenta Niemiec, Franka-Waltera Steinmeiera oraz Sussexów. Żona Harry'ego na tę okazję wybrała kreację, która nie należała do najtańszych.

Meghan Markle w turkusowej kreacji. Zapłaciła za nią prawie 4,5 tysiąca złotych

Meghan Markle i książę Harry ostatnio rzadko pojawiali się publicznie. Spekulowano o kryzysie w ich małżeństwie, a nawet rozwodzie. Ich obecność na igrzyskach jednak powinna rozwiać wszelkie wątpliwości co do tej relacji, bo nie szczędzili sobie uczuć na oczach fotoreporterów. W rozmowie z Plotkiem głos w tej sprawie zabrał ekspert od mowy ciała. "Nadal czują więź i wspierają się, także w sytuacjach publicznych. Jest zdjęcie, ukazujące, jak przytulają się do siebie. Harry obejmuje Meghan i rozmawiają. Gdyby było coś nie tak, to tylko przytulaliby się i tym gestem demonstrowali mediom i wielbicielom, że relacje są pozytywne" - mówił.

Podczas ceremonii zamknięcia Meghan prezentowała się niezwykle elegancko. Miała na sobie dopasowaną, długą sukienkę z odsłoniętymi ramionami marki Cut Gaia w turkusowym kolorze. Jej cena to 830 funtów, czyli prawie 4,5 tysiąca złotych. Na taki krój nie mogła sobie pozwolić, gdy jeszcze musiała się trzymać zasad królewskiej etykiety. Do kreacji dobrała jasne szpilki marki Aquazzura oraz kolczyki koła. Włosy spięła w gładki kok. W makijażu postawiła na mocno podkreślone oko.

Jak donosi serwis Hellomagazine, Meghan Markle do Düsseldorfu wybrała się bez towarzystwa fryzjerów, stylistów i wizażystów, co na co dzień ma zapewnione rodzina królewska. Jak donosi zespół prasowy żony księcia, kiedy przybyła na igrzyska, w niecałą godzinę wyszykowała się na pierwsze wyjście. Więcej zdjęć Meghan Markle i księcia Harry'ego z ceremonii zamknięcia Invictus Games znajdziecie w galerii na górze strony.